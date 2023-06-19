 

Спасти больше тысячи жизней в Буденновске и сесть в тюрьму?

19.06.2023, 17:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В 1995-м году пятеро правозащитников обменяли себя на заложников у Басаева. А сегодня одного из них — Олега Орлова — судят за критику боевых действий.

В июне 1995 года в небольшом городе Буденновске на Ставрополье произошел один из крупнейших терактов в истории России: 143 боевика под командованием Шамиля Басаева взяли в заложники свыше 1200 человек.

Пять дней мирных горожан удерживали под прицелами автоматов в местной больнице. Освободить заложников помогла группа депутатов и правозащитников: Сергей Ковалев, Валерий Борщев, Виктор Курочкин, Юлий Рыбаков и Олег Орлов. Они не только наладили диалог между террористами и правительством страны, но и обменяли себя на часть взятых в плен буденновцев.

А сегодня Орлов — сам заложник. Ему грозит пять лет тюрьмы за «дискредитацию российской армии». Де-факто — за слова о том, что люди должны жить, а не погибать. Именно это право на жизнь он отстаивал и в 1995 году.

Корреспонденты «Новой» отправились в Буденновск, чтобы показать, как изменилась наша история, в которой теперь защита жизни людей — уголовное преступление.

Иван Жилин,
Анна Артемьева,
Анастасия Цицинова

Источник: Новая газета


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06 / Мнение: О драме украинского контрнаступления… Залужный, что с лицом?

20.06 / Мнение: Что мы возим из Лиссабона

20.06 / Главный дракон

20.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Когда связи не помогли

20.06 / Мнение: Нефтяной юанерубль, жизнь России под санкциями и переводы на Запад через Китай

20.06 / Мнение: Психострим – во вторник! Ура!

20.06 / “Сейчас папа работает, а мама красивая”: Анастасия Костенко о главных источниках дохода в семье, секрете популярности, реакции на комментарии, детях и планах

19.06 / Мнение: О тревожном звоночке для Украины… Что узнал Роман Абрамович?

19.06 / Сколько диверсии ни виться…

19.06 / Мнение: НАТО атакует Россию комарами?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика