Спасти больше тысячи жизней в Буденновске и сесть в тюрьму?

В 1995-м году пятеро правозащитников обменяли себя на заложников у Басаева. А сегодня одного из них — Олега Орлова — судят за критику боевых действий.

В июне 1995 года в небольшом городе Буденновске на Ставрополье произошел один из крупнейших терактов в истории России: 143 боевика под командованием Шамиля Басаева взяли в заложники свыше 1200 человек.

Пять дней мирных горожан удерживали под прицелами автоматов в местной больнице. Освободить заложников помогла группа депутатов и правозащитников: Сергей Ковалев, Валерий Борщев, Виктор Курочкин, Юлий Рыбаков и Олег Орлов. Они не только наладили диалог между террористами и правительством страны, но и обменяли себя на часть взятых в плен буденновцев.

А сегодня Орлов — сам заложник. Ему грозит пять лет тюрьмы за «дискредитацию российской армии». Де-факто — за слова о том, что люди должны жить, а не погибать. Именно это право на жизнь он отстаивал и в 1995 году.

Корреспонденты «Новой» отправились в Буденновск, чтобы показать, как изменилась наша история, в которой теперь защита жизни людей — уголовное преступление.

Иван Жилин,

Анна Артемьева,

Анастасия Цицинова

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