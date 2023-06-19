Летние пикники могут стать причиной панкреонекроза, утверждает хирург Косов

Алкоголь и жиры на пикниках могут вызвать панкреонекроз, отмечает доктор Артем Косов.

Косов, говоря о повышенном риске панкреонекроза в результате летних пикников, отметил, что это следствие острого панкреатита. Панкреонекроз характеризуется некрозом тканей в поджелудочной железе. Это заболевание лечится с помощью серьезной операции. Люди, страдающие панкреонекрозом, должны принимать ферменты и соблюдать строгий режим питания до конца жизни.

Хирург Косов заявил, что о поджелудочной железе необходимо заботиться. Доктор Косов сказал, что умеренность – это ключ к сохранению здоровья поджелудочной железы.

Специалист “АиФ” сказал, что “предотвратить панкреонекроз можно, избегая жареной, копченой или жирной пищи и чрезмерного употребления алкоголя”. Алкоголь, по словам врача, является самой большой угрозой для поджелудочной железы. Алкоголь в сочетании с жареной пищей и жирами может привести к нарушению холестеринового обмена, что ведет к атеросклерозу. Это часто является причиной инсульта или сердечного приступа. Такое сочетание также способствует образованию желчных камней и изменению свойств желчи. Пищеварительная система, сердечно-сосудистая система и печень могут пострадать у тех, кто употребляет алкоголь и нездоровую пищу во время пикников. Врачи советуют пациентам отказаться от употребления алкоголя во время шашлыка.

Слабые алкогольные напитки также следует употреблять с осторожностью. Специалист предупредил, что “даже слабые алкогольные напитки могут оказать неблагоприятное воздействие на функцию почек, поскольку они влияют на выделение и фильтрацию мочи. Это может привести к почечной недостаточности и вымыванию большого количества кальция”.