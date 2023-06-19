Мнение: Половина эмигрантов вернулись, лагеря для хороших русских и иноагенты без рекламы

1. Как я указал днём, большая часть СВО-волны эмигрантов уже вернулась в Россию. Вернулись не все: к примеру, для айтишников зачастую критично важно иметь в клиентах весь мир, а получать платежи с Запада в Россию сейчас довольно сложно. Ситуация требует от них держать расчётный центр где-нибудь в Дубае и на Кипре, при этом туда же часто подтягивают ключевых специалистов, без которых критичные для работы процессы встанут. Грубо говоря, если в фирме работают 300 программистов, то 30 лучших, с зарплатами в 300+ тысяч, в полупринудительном порядке переселят на какой-нибудь Кипр, скомпенсировав неудобства деньгами и соцпакетом, а остальным предложат выбор, так как их при случае компания относительно легко заменит.

Полагаю, тут есть над чем работать нашим законодателям. Информационные технологии — критично важная для России отрасль, поэтому, на мой взгляд, стоило бы создать айти-компаниям комфортные условия для работы внутри страны. Технически это вполне возможно, была бы только политическая воля и желание напрягаться, создавая надёжные маршруты обхода санкций.

2. В любом случае, эмигранты возвращаются. Даже высокооплачиваемым айтишникам за рубежом не очень здорово: другая культура, другой язык, проблемы с работой для супругов и с обучением детей, почти всегда менее развитая инфраструктура, чем в России. Тем же, кто не имеет остродефицитной специальности, вообще грустно. За границей они никому особенно не нужны, а интеграция в чужую культуру требует огромных усилий. Разница в уровнях жизни между Россией и западными странами за последние 2 года резко сократилась, а разница между Россией и странами СНГ осталась весьма значительной, причём в нашу пользу. Трогательная история поросёнка Петра стала за последние 10 лет только актуальнее.

Что ещё хуже, на Западе к россиянам вне зависимости от их политической позиции относятся сейчас к евреям до Второй мировой. Виктор Мараховский пишет (ссылка):



Сейчас, ув. друзья, многих взбудоражила светлая идея чешского президента о создании лагерей для хороших русских.

Напомню, что писал весной 2022-го: “сами они (т.е. эмигрантское отребье) могут думать о себе как об эвакуирующихся амбассадорах передового мира. Но с точки зрения этого мира они – та часть русских, которые капитулировали и прибыли для того, чтобы сдаться”.

Не существует для них хороших русских.

Спойлер: хороших украинцев для них не существует тоже. Хороший украинец – погибший в битве с русскими украинец. Если он зафейлил это своё единственное предназначение – то какой же он хороший.

3. Россия тем временем продолжает выздоравливать. Иноагентов наконец-то лишат рекламных доходов. Напомню, советская творческая интеллигенция после распада СССР разрослась в огромную опухоль, изо всех сил вредящую России, но при этом питающуюся за её счёт. До последнего времени люди со светлыми лицами, сидящие на распределении бюджетов в государственных и в частных корпорациях, платили щедрые гонорары другим людям со светлыми лицами, открыто работающим на США. Певцов заказывали на корпоративы, у блогеров размещали рекламу и так далее. Певцы и блогеры, в свою очередь, не стеснялись клеветать на Россию в целом и на русскую армию в частности.

Теперь это порочное корыто наконец-то решили сломать (ссылка):

Российским компаниям хотят запретить размещать рекламу у авторов, признанных иностранными агентами. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал журналистам глава Минцифры Максут Шадаев, пишет РИА Новости.

«Чтобы, например, в роликах иноагентов с административкой за фейки о ВС РФ наши компании не размещали интегрированную рекламу», — пояснил необходимость такой меры Шадаев.

По его словам, ведомство планирует также перечислять на специальные счета отчисления иноагентам, имеющим административную ответственность за фейки о Российской армии, и замораживать их для дальнейшего разбирательства.

«Сначала средства пойдут на спецсчёт, а дальше лейблы будут показывать, какую часть планировалось перечислять непосредственно иноагентам», — уточнил Шадаев.