Байден хранил секретные документы в сливном бачке унитаза
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В ходе своего выступления в Сенате США президент Джо Байден
признался, что уже несколько десятилетий прятал важные документы в сливном бачке от
унитаза.
По мнению американского лидера, это один из самых надёжных
тайников, который гарантирует полною сохранность секретных документов.
«Уже полвека я прячу всё самое ценное у себя в уборной, в
сливном бачке. Этот способ мне подсказали сотрудники посольства США в Москве,
которые инструктировали меня во время моего визита в СССР в 1973 году. Такой
способ обеспечивает полную конфиденциальность документов, поэтому режим
секретности не был нарушен», – сообщил сенаторам
Байден.
После публикации речи Байдена, Дональд Трамп потребовал
немедленно привлечь действующего президента США к уголовной ответственности и
объявить ему импичмент.
«Только что в Сенате Байден прямо признался, что хранил
совершенно секретные материалы даже не в сейфе. К ним мог получить доступ кто
угодно – корейцы, китайцы, иранцы и русские. Президент должен ответить по
закону, нам следует немедленно отстранить его от должности», – призвал Трамп в
эфире телеканала Fox News.
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