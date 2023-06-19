Байден хранил секретные документы в сливном бачке унитаза

В ходе своего выступления в Сенате США президент Джо Байден

признался, что уже несколько десятилетий прятал важные документы в сливном бачке от

унитаза.

По мнению американского лидера, это один из самых надёжных

тайников, который гарантирует полною сохранность секретных документов.

«Уже полвека я прячу всё самое ценное у себя в уборной, в

сливном бачке. Этот способ мне подсказали сотрудники посольства США в Москве,

которые инструктировали меня во время моего визита в СССР в 1973 году. Такой

способ обеспечивает полную конфиденциальность документов, поэтому режим

секретности не был нарушен», – сообщил сенаторам

Байден.

После публикации речи Байдена, Дональд Трамп потребовал

немедленно привлечь действующего президента США к уголовной ответственности и

объявить ему импичмент.

«Только что в Сенате Байден прямо признался, что хранил

совершенно секретные материалы даже не в сейфе. К ним мог получить доступ кто

угодно – корейцы, китайцы, иранцы и русские. Президент должен ответить по

закону, нам следует немедленно отстранить его от должности», – призвал Трамп в

эфире телеканала Fox News.

—