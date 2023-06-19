В тренде “челка-медуза”: выглядит красиво, смягчает образ, но не требует особого ухода

Челка всегда была популярна. Вероятно, потому что нет лучшего способа обновить прическу или «омолодить» себя. Среди бесчисленного множества вариантов есть тот, который напоминает греческую медузу Горгону: мифическое существо, у которого вместо волос якобы были змеи.

Вы правильно догадались — речь идет о новом тренде «челке-медузе». Рассматриваем, что это такое и кому больше всего подойдет. Также вдохновляемся эффектными вариантами подобной трендовой челки.

Концепция

Том Смит, стилист и креативный директор по прическам Evo, описал этот тренд как вариант челки, что «в виде усиков, которые обрамляют лицо и смягчают внешний вид линии роста волос».

«Челка-медуза», ставшая популярной благодаря таким знаменитостям, как Ариана Гранде, Дуа Липа и Памела Андерсон, идеально подходит для тех, кто дважды подумает, прежде чем коротко подстричь локоны спереди. Если у вас уже есть более короткие слои, обрамляющие ваше лицо, это будет просто небольшой “апгрейд” привычной прически.

Кому подойдет

Если вы уже давно подумываете о челке, но раньше у вас ее не было, или вы ищете не требующую особого ухода практичную прическу, то «челка-медуза» идеально подойдет вам. Да, она немного обрамляет ресницы, падает на глаза. В то же время она позволяет смягчить образ и выглядеть моложе своих лет.

Если вам дискомфортно, когда челка падает на глаза, то вы можете рассмотреть различные варианты укладки и подобрать для себя наиболее оптимальный.

Если у вас красивые локоны и вы не хотите терять часть их из-за челки, то «челка-медуза» подойдет для этого случая, поскольку она тонкая и полупрозрачная. С прореженной челкой гораздо проще справиться, нежели с плотной и густой.

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О чем просить парикмахера

Прежде чем попробовать сделать «челку-медузу» дома, вы можете провести небольшое исследование. Несмотря на то, что существует множество онлайн-руководств по созданию такой прически, делать челку (особенно если это ваш первый раз), вероятно, следует у профессионала.

В целом, «длина должна плавно изгибаться от более короткой посередине к более длинной по краям», — сказал Смит, отметив, что челка должна быть «намеренно щербатой» и касаться верхней части ваших глаз.

Однако помните: если вас действительно беспокоят волосы, постоянно падающие на глаза, попросите своего стилиста сделать челку посередине короче. По бокам пусть будут более длинные «усики». Лучше покажите стилисту фото желаемой прически.

При укладке Смит рекомендует использовать сухой шампунь или текстурирующий спрей.