“Ребенку нужна здоровая, реализованная мама”: Наталья Подольская о времени на карьеру и воспитание детей

Наталья Подольская гармонично совмещает карьеру и личную жизнь. Она успевает радовать поклонников своим творчеством, выпуская новые песни и клипы. И также она находит время для воспитания своих сыновей и для общения с мужем — музыкантом Владимиром Пресняковым.

О важности реализации для женщины

«Мне кажется, что если есть такое желание реализовываться, то есть такое мнение (для такого желания), что ребенку нужна счастливая, здоровая, реализованная мама. И еще мне вот нравится в этом смысле не количество общения, а его качество», – делится своими мыслями Подольская.

В последнее время артистке кажется, будто время стало резиновым. Чтобы все успевать, Подольская предпочитает делегировать полномочия. По ее мнению, не нужно жадничать в этом смысле. Пусть партнер тоже выполняет определенные обязанности, чтобы разгрузить вторую половинку.

О распределении обязанностей

Подольская с детства научилась делегировать полномочия. Она росла в многодетной семье. «У нас очень четко распределялись обязанности. Например когда мы с сестрой Юлей были маленькие, в школу ходили, у нас была собака. И вот я очень хорошо помню: значит, один день одна кормит, а вторая гуляет. На следующий. день наоборот. Если одна пылесосит, то другая моет полы и т. д., – призналась певица. – Всегда было круто именно погулять с собакой. Потому что ты погуляла пять минут – и свободна, бежишь к друзьям во двор. А тот, кто кормит – это нужно приготовить, сварить, потом убрать».

Подольская признается, что относительно бытовых дел ей несложно делегировать полномочия. А вот с детьми — это сложный вопрос. Есть вещи, которые невозможно никому поручить. Например, певица подстригает старшему сыну ногти сама. В этом плане он больше никому не доверяет. Также часто дети ждут маму домой, чтобы она уложила их спать. Подольская переживает, что когда возвращается поздно, то знает, что уже полночь, поздний час, а дети все еще ждут ее, не могут уснуть. Они засыпают «с чистой совестью» только в присутствии мамы. Няни в этом плане не помощницы.

О важности карьеры

Даже ради детей Подольская не готова становиться домохозяйкой. Певица признается, что не может пожертвовать своей карьерой, поскольку музыка и сцена — это ее призвание. Работа для нее не менее важна, чем личная жизнь, поэтому приходится как-то балансировать между карьерой и семьей, детьми.

Подольская считает, что детям важно гордиться своей мамой. Если у мамы не будет профессиональной реализации, то поводов для гордости будет мало. Подольская является не только певицей, но и телеведущей. У нее есть авторское шоу “Ваша Наташа”.

О сыне, который «исправился»

Зимой Подольская жаловалась, что старший сын Артемий стал плохо себя вести. Сначала он соперничал за внимание родителей с младшим братом Иваном. Потом стал показывать свой характер, спорить, а вскоре начал и вовсе игнорировать звездную маму. Подольская сняла видео, где сын вообще не реагирует на нее, когда она обращается к нему. Себя Подольская иронично назвала «мамой года».

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Недавно певица с сестрой и ребенком отправилась на отдых. На удивление Артемий начал себя хорошо вести. Подольская рассказала, что, когда они отправились на шопинг подбирать ей наряды, то сын проявил терпение, не капризничал и даже давал советы по подбору луков. В итоге из магазина Подольская ушла с двумя большими пакетами новой одежды.

О подарках в семье

Больше десяти лет Подольская состоит в браке с Владимиром Пресняковым. Певица призналась, что иногда у них возникали неприятные эпизоды, связанные с подарками. Некоторые презенты мужа оказывались неудачными и вещи приходилось возвращать обратно в магазин. Подольской надоело изображать счастье и восторг при виде ненужных вещей, поэтому они обсудили с супругом эту ситуацию и пришли к следующему выводу: нужно дарить деньги.

Так что теперь от мужа певица получает финансы, которые может потратить на свое усмотрение. А вот на недавний день рождения супруга Подольская презентовала ему комплект нижнего белья, приобретенного себе.

О стройной фигуре

Глядя на певицу, не скажешь, что она мама двух детей. После родов ей удалось сохранить прекрасную фигуру. Подольская отмечает, что здесь основополагающими являются три фактора: питание, спорт и генетика. Певица согласна с утверждением о том, что количество тела зависит от еды, а качество — от физической активности.