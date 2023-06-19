 

“Она сумасшедшая, что ли?”: брат прокомментировал слух об отъезде Дианы Гурцкая в Абхазию

19.06.2023, 16:45, Новости дня
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Муж Дианы Гурцкая Петр Кучеренко скончался 20 мая 2023 года, возвращаясь с Кубы, куда летал в командировку. Замминистра науки и высшего образования похоронили спустя несколько дней на
Троекуровском
кладбище. В последний путь чиновника провожали родные, близкие, коллеги, друзья.

Вскоре появилась информация об отъезде Дианы Гурцкая в Абхазию. Якобы там – на малой родине – за ней смогут присматривать ближайшие родственники, в числе которых – брат. Роберт Гурцкая прокомментировал слух в беседе с Пятым каналом. Он дал понять, что его сестра никуда не уезжала.

Брат назвал данные о возможном отъезде Гурцкая глупостью. “Она сумасшедшая, что ли? Что она в Абхазии будет делать?” – сказал Роберт в телефонном разговоре с представителем издания.

Смерть мужа стала трагедией для Дианы Гурцкая. Говорят, певица до сих пор не может оправиться после случившегося. Народная артистка якобы не встает с кровати и не желает никого видеть. Поступала информация, что у нее депрессия.

Ранее психолог дал совет Диане Гурцкая после смерти мужа. Мол, артистке стоит больше общаться с близкими, чтобы справиться с горем. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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