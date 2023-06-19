В РФ запущены продажи седана Jetta VА3 за 2 млн рублей с атмосферником

В РФ начались продажи новых седанов Jetta VА3, которые разработаны для китайского рынка.

Прямые поставки автомобилей немецкого бренда приостановлены, однако частные дилеры закупают технику по параллельному импорту. Известно, что модель Jetta VА3 оценивается в РФ по цене около 2 миллионов рублей. Кроме того, в базовой комплектации установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 112 л.с. Модель имеет шестиступенчатую автоматическую коробку передач.

Несмотря на то, что модель Jetta VА3 имеет множество конкурентов, однако эксперты предполагают, что новый седан из Китая сможет получить высокий спрос у отечественных покупателей. Средний расход топлива в смешанном цикле достигает 7,3 литра на 100 километров пути.