В РФ запустили продажи дизельного компактвэна Renault Logdy

На российском рынке вышел в продажу новый дизельный минивэн под названием Renault Logdy.

Известно, что модель пока не поставляется напрямую к дилерам, однако частные центры предложили в ограниченном количестве несколько модификаций компактвэна. Приобрести модель 2022 модельного года станет возможным по цене около 2,24 млн рублей. Заявлено, что новинка получит 1,5-литровый агрегат, который выдает 85 л.с. мощности. С таким мотором расход топлива достигает 5,5 литра на 100 км пути.

Компактвэн Renault Logdy приводится в движение механической коробкой передач. Также здесь предусмотрели литые диски, рейлинги на крыше, кондиционер, мультируль, мультимедийный центр. Пока остальные сведения остаются засекреченными.