Новая операционная система Apple содержит скрытую социальную сеть

Секретный сервис Apple Musics был раскрыт в бета-версии iOS 17. Опции социальной сети были добавлены в платформу потокового вещания музыки. Новость рассказал портал 9to5Mac.

Теперь пользователи могут подписываться на плейлисты своих друзей, чтобы слушать то, что слушают они. Вы можете просматривать публичные плейлисты друзей и артистов, за которыми они следят, в их профиле. Редакторы 9to5Mac, например, смогли найти в Apple Music аккаунт старшего вице-президента Эдди Кьюза. У него есть обширный плейлист с участием Coldplay.

Есть возможность скрыть свой музыкальный профиль, чтобы никто не мог видеть, что вы слушаете. Все пользователи бета-версии iOS 17 могут получить доступ к новой функции, которую журналисты 9to5Mac окрестили “секретной сетью”. Релиз iOS 17 для всех пользователей запланирован на 2023 год.