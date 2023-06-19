 

Оттенки варьируются в зависимости от крепости напитка: маникюр цвета айс-матчи

19.06.2023, 16:10, Разное
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Матча является достаточно популярным в последнее время японским напитком, который обычно готовят на альтернативном молоке (например, кокосовое, банановое или миндальное). Однако оригинальный вариант готовится на воде, как обычный чай. Главным является зеленый оттенок, однако настоящие знатоки напитка знают, что оттенки варьируются в зависимости от крепости. Чем крепче чай, тем темнее цвет. Это стало мотивацией для нейл-арта: сочетание нежных оттенков с оригинальной техникой помогает воспроизвести эстетическую привлекательность напитка с нежной пенкой на ногтях.

Преимущества

Их очень много, и первым является то, что это очень красивый и стильный маникюр.

Он превосходно смотрится на ногтях разной длины и формы, его практически невозможно испортить, поскольку любые сочетания оттенков будут выглядеть изумительно.

Зеленый цвет сегодня в тренде, он прекрасно стилизуется и станет отличным дополнением к любому луку. Маникюр можно использовать как в качестве повседневного, так и делового и нарядного.

Монохромный и глазированный дизайны

Оба варианта являются весьма привлекательными. Для монохромного дизайна используется металлическая втирка, для глазированного — жемчужная.

Металлик выглядит более экстравагантно, пудровый оттенок — нежно и женственно.

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Френч

Трендовый на все времена французский маникюр коснулся и стиля айс-матчи. Летом зеленые и салатовые оттенки выглядят более гармонично и привлекательно, и вы можете использовать любое сочетание в концепции френча.

То есть выбрать разные оттенки для фона и кончиков или сочетать салатовые цвета с нюдовыми или другими (на ваше усмотрение, но с условием, что это сочетание не будет нарушать концепции и станет максимально гармоничным).

Вместо заключения

Есть много разновидностей дизайнов в стиле маникюра, вдохновленного напитком матча-латте.

Вы можете экспериментировать, использовать представленные идеи или добавить оригинальные элементы по своему усмотрению.


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