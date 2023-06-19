“Давно ничего не боюсь – бросил себе вызов”: Олешко о сериале “Хитровка”, амплуа “вечного мальчика” и выборе ролей

В мае 2023 года в России в прокат вышла картина, снятая режиссером Кареном Шахназаровым под названием “Хитровка. Знак четырех”. Александр Олешко снялся в этом проекте в одной из главных ролей. Это роль Владимира Немировича-Данченко, выдающегося театрального деятеля, режиссера, драматурга и педагога.

Александр Олешко является весьма разносторонней личностью. Ему удалось проявить себя не только в киноиндустрии, но и в театре, на телевидении, в музыкальной сфере. В интервью порталу “Страсти” он рассказал о фильме “Хитровка”, о секрете своей молодости и подходе к выбору ролей.

Роль как подарок судьбы

О роли Немировича-Данченко в ленте “Хитровка. Знак четырех” Александр Олешко сказал, что рассматривает ее как подарок судьбы для любого актера. А еще он считает, что ему очень повезло, что он снялся в фильме такого легендарного режиссера, как Карен Шахназаров. По мнению артиста, это уже значимый факт в биографии.

Картину “Хитровка” Александр называет замечательной, поскольку в ней наблюдается смешение различных жанров. Это одновременно и комедия, и детектив, и приключения. Кроме того, в фильме присутствуют и исторические личности. Но в основном это, конечно, фантазии сценаристов и режиссера. Хотя некоторые события на самом деле происходили в жизни Станиславского и Немировича-Данченко.

Олешко сообщает, что съемки в “Хитровке” стали для него увлекательным путешествием. Сначала актер думал, что перевоплощение в его персонажа будет длительным, так как он предполагал сложный грим. Однако все оказалось гораздо проще. Ему лишь приклеили усы с бородой. За шесть минут он превращался в совсем другого человека. И это тоже было очень интересно.

В очередной раз пошел на эксперимент

Корреспондент спросил Александра Олешко, не боялся ли он, что пойдут разговоры о недостоверной интерпретации образов исторических личностей. На что актер ответил, что он уже давно ничего не боится. На его взгляд, в этой картине так много прекрасного. И он в очередной раз пошел на эксперимент, бросил себе вызов. Потому что не хочет, подобно некоторым другим артистам, использовать один и тот же типаж или собственную внешность, делая практически то же самое годами, переходя из фильма в фильм.

Сам Олешко как раз поступает наоборот. Если взять его роли, образы, участие в телепрограммах, то можно увидеть, что он практически никогда не повторяется, что он все время разный. А еще он очень ответственный человек и, готовясь к роли, много читал о Немировиче-Данченко. В какой-то момент режиссер даже сказал ему, что ему нужен живой человек, а не памятник.

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Я тоже деловой человек

Изучая биографию выдающегося театрального деятеля, Олешко нашел в нем близкие ему черты. Владимир Иванович помимо того, что занимался искусством, творчеством, был деловым человеком. На нем лежала забота о благополучии театра, о том, чтобы была посещаемость, чтобы поступали средства для создания новых постановок, новых костюмов.

Себя Олешко также называет деловым человеком. Он самостоятельно построил свою жизнь. Но при этом благодарен талантливым людям, поделившимся с ним своими знаниями для этого.

Всегда вызывает улыбку

Об Александре часто говорят как об актере, образ которого всегда вызывает улыбку. На вопрос о том, как он чувствует себя в таком амплуа и не хотел бы сыграть, например, жестокого убийцу, актер отвечает следующим образом. Он говорит, что и отрицательные роли ему иногда достаются.

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Он рад тому, что режиссеры замечают в нем разные способности и дают возможность их реализовать. Однако ближе всего ему именно комедийный жанр. Ему нравится, когда люди улыбаются, глядя на него. Но при этом актер отмечает, что может сыграть много чего. Например, недавно он выступил в роли императора Павла I, и кого-то удивил этим.

И среди зрителей, и среди коллег нашлись те, кто не думал, что Олешко будет убедительным в этом образе, тогда как сам он это знал. Но сегодня наш мир такой тревожный, напряженный, и актеру хочется, чтобы люди, когда смотрят на него, верили в лучшее, в прекрасное. Чтобы они думали: “Вот он улыбается, ему хорошо, значит, все хорошо будет и у меня”.

Пластическая хирургия – это очень страшно

Некоторые зрители считают, что выступать в амплуа “вечного мальчика” и поддерживать столь моложавую внешность Александру помогает вмешательство извне в виде пластической хирургии. Но актер всячески отрицает подобные инсинуации. Он говорит, что, во-первых, искренне считает, что выглядит на свой возраст. И когда слышит о том, что его внешность какая-то особенная, то не понимает, почему у людей сложилось подобное мнение.

А во-вторых, о пластической хирургии 46-летний артист ничего не знает. Более того, он считает ее очень страшной. Хотя в принципе ничего против не имеет, если операция проведена с умом. Александр высказал предположение, что более молодым его делает всегда опрятный внешний вид.

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Кино и театр – два разных вида искусства

Помимо участия в фильмах и различных шоу, Олешко очень трепетно относится к работе в театре. Он говорит о том, что кинематорграф и сцена – это два вида искусства, которые не похожи друг на друга. В первом случае зрителями являются режиссер со съемочной группой. А во втором артист чувствует энергию зала, его дыхание, волнение, беспокойство. При этом у актера есть возможность руководить этим процессом.

Когда же идет работа над кинокартиной, можно только предугадывать какие-то вещи, но необходимо полностью находиться в подчинении у режиссера. Поэтому когда Олешко устает от сцены, он идет на съемки – в кино или на телевидение. Его жизнь весьма разнообразна, поэтому то, чем он занимается, ему не надоедает. Тем более, что есть возможность переключаться.

Актера отличает крайняя избирательность

У Александра Олешко имеется большой опыт работы и прекрасный послужной список. В его актерской карьере – работа со множеством известных продюсеров и режиссеров. При этом к их выбору он относится весьма избирательно. Например, в одном из интервью артист заявил, что не станет сотрудничать с Константином Богомоловым, современная интерпретация классики которого Александру не близка.

У этого режиссера весьма специфический подход к творчеству, связанный с эпатажем, эротикой, весьма откровенными сценами в спектаклях и фильмах. Тогда как для Олешко все это является неприемлемым.

Вот его слова по этому поводу:

Я предпочитаю играть в тех спектаклях, где нет никаких перегибов, недостойности, пошлостей. Таким образом я создаю свою маленькую чистую Вселенную. Конечно, хочется, чтобы театр был нравственным, культурным, особенным. Но не везде это удается. Наверное, просто время такое сейчас. Главное, как человек в этом времени распределяется: позволяет себе стать плохим и жестким или нет? Вот я не позволяю.

На вопрос о том, есть ли в фильмографии актера проекты, за которые ему стыдно, он ответил отрицательно. Ведь роли Александр выбирает очень тщательно. Ну а если что-то и не получилось, как хотелось, то это называется опытом. А его стыдиться довольно странно.