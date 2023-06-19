Скандалы: «Чтобы вам было пусто»

Как эпатажный модник Васильев зарабатывает в России на незамужних женщинах, но тратится в Европе

Недавно экс-ведущий шоу «Модный приговор» Александр Васильев закатил скандал в аэропорту Казани, потому что его не пустили на борт с запрещёнными предметами. В России деньги ему приносят женщины, мечтающие выйти замуж, а тратит он их на антиквариат на Западе.

На днях в аэропорту Казани случился скандал с участием телеведущего, декоратора и историка моды Александра Васильева. На одном из публичных мероприятий местные жители подарили ему бутылку с льняным маслом. Предмет, как запрещённый к провозу на борту самолёта, сотрудниками аэропорта у маэстро был изъят, что вызвало гнев Васильева.

— Когда такой знаменитой личности, как мне, люди дарят местные подарки, а вы их у меня отнимаете — пусть вам будет пусто, с сегодняшнего дня и до дня вашей смерти, — кричал на сотрудницу при исполнении мужчина.

Когда ролик о поведении Васильева оказался в Сети, люди были возмущены. Впрочем, эпатажный модник не скрывает своего отношения к России и её гражданам. Спустя несколько дней после начала СВО Васильев публично обвинил страну в нападении на Украину, назвал операцию «беспрецедентной амбицией воссоздания огромной империи», а кроме этого, предрёк российским гражданам «беспрецедентную изоляцию» и ядерную войну. Тогда же мужчина заявил, что молится «за безопасность и целостность границ и уважение к культурному наследию Европы».

Это заявление Васильев сделал не где-нибудь на родине в России, а в Висагинском самоуправлении — муниципальном образовании Утенского уезда Литвы. Из него же следует, что шоумен однажды — в 1982 году — уже бежал от советского режима во Францию, а также более 20 лет имеет литовское гражданство.

Сразу после разразившегося скандала помощник Александра Васильева заявлял, что, мол, его шефа подставила пресс-служба самоуправления, дескать, они сами написали и опубликовали, не согласовав этот текст, однако полный текст заявления Васильева до сих пор доступен на официальном сайте литовского муниципалитета.

Сам Васильев считает, что он может жить в любой стране. Однако он очень востребован в России, где консультирует богатых женщин, как наряжаться и презентабельно выглядеть, чтобы выйти замуж.

Что у Васильева есть в Литве

Возможно, попытка шоумена понравиться официальной Литве может объясняться тем, что на территории этого прибалтийского государства находится его постоянно действующая экспозиция одежды, которая приносит деньги, а кроме этого, здесь же расположен огромный склад экспонатов, который телеведущий обещал передать государству после своей смерти.

Вообще, в Прибалтике он ведёт свой бизнес весьма активно: здесь продаётся его косметика и парфюмерия, издаются и распространяются его книги о моде, проходят различные выставки, здесь историк моды читает свои лекции.

Как выяснил Лайф, в соседней Латвии в реестре юридических лиц Даугавпилса с 2021 года существует Latgales Aleksandra Vasiļjeva Asociācija («Латгальская ассоциация Александра Васильева») — предприятие с деятельностью в сфере организации и проведения культурных мероприятий. Организация объединяет прибалтийских модельеров и дизайнеров и в целом занимается развитием индустрии моды в Восточной Европе.

Её руководитель — гражданин Латвии Эдгар Малин. Актёра театра и кино хорошо знают и российские любители искусства. В последние годы он почти не выезжает из Москвы, где работает в Большом театре, а также ведёт курсы сценречи для начинающих актёров и теле- и радиоведущих.

В Литве в собственности у Васильева есть и фамильный особняк: здание 1912 года постройки якобы принадлежало его деду. Несколько лет назад шоумен хвастался, что его семья живёт здесь больше ста лет. В советское время дом принадлежал другим людям, но однажды телеведущий его выкупил.

Здесь Васильев за собственные деньги провёл полную реставрацию, и после этого главными достопримечательностями двухэтажного десятикомнатного особняка стали старинная библиотека, печь, ванна девятнадцатого века и сад. В последнее время он владеет усадьбой на паях с двоюродными братом и сестрой.

Как Васильев стал миллионером за границей

Впрочем, это не единственное жильё модника за границей. Кроме этого, у телеведущего есть квартира в турецкой Анталье, которая ему досталась, по собственным словам, в качестве гонорара. За этой недвижимостью, как, впрочем, и за всей другой, ухаживает прислуга, а за приусадебными участками — садовники.

Как-то Васильев хвастался, что во Франции у него есть собственный дом в провинции Овернь, который театральный художник использует в качестве дачи, а также трёхкомнатная квартира в одном из центральных районов города, которую на правах пожизненной ренты ему выделил один из парижских муниципалитетов.

Лайф обнаружил, что во Франции Васильев обычно указывает парижский адрес: FRA Paris Bd. Lefebvre. Бульвар Лефевр, один из нескольких так называемых бульваров Маршалов, по которым в XIX веке проходила граница Парижа. Сейчас это уютное зелёное место, где расположено 8-этажное здание, в котором всего 21 квартира. Стоимость квадратного метра в этом доме, по данным парижских риелторов, колеблется от 9 до 11 тысяч евро. Возможно, именно здесь и проживает гражданин Франции, месье Alexandre Vassiliev.

Парижская квартира, кроме того, что является местом пребывания Васильева во французской столице, ещё и несёт функцию хранилища антиквариата, который в большом количестве он скупает по всему миру: люстры, подсвечники, картины в позолоченных рамах, серебряные кубки, кровать из красного дерева, дубовый стол.

— У меня много живописи, две тысячи полотен восемнадцатого, девятнадцатого и двадцатого века. Я умею купить дёшево. У меня есть дар сбить цену, объяснить людям, что это ерунда. Я не миллионер, я — Васильев, — комментировал как-то свои богатства историк моды.

Недвижимость модника в России

В России Васильев тоже живёт неплохо. В Москве ему принадлежит просторная 100-метровая квартира на Фрунзенской набережной, доставшаяся телеведущему от родителей. Как делится у себя в аккаунте в «Инстаграме»* Васильев, это жильё он не променяет даже на особняк на Рублёвке — здесь, как и в парижской квартире, обстановка аутентичная, с большим количеством ценных экспонатов из ушедших эпох.

Ещё одна недвижимость расположена в Калининградской области, в курортном городе Зеленоградске, на берегу Балтийского моря. Здесь, на улице Московской, находится бывшая вилла «Вальдфриден» — исторический особняк XIX века с фахверком и башней. Здесь в собственности у Васильева полтора этажа. Пару лет назад жилец инициировал ремонт виллы, который в итоге проводился Фондом капремонта Калининградской области.

На вопросы подписчиков Васильева о том, зачем ему «эта квартирка», мужчина ответил, что купил жильё с инвестиционными целями. Возможно, туда однажды так же переедет часть коллекции картин и антиквариата.

Как зарабатывает шоумен в России

Во Франции интернет-поисковики считают, что Александр Васильев — это парижский адвокат с многолетней практикой и офисом в центре столицы.

Иногда встречаются ссылки, ведущие в интернет-магазины, торгующие книгами специалиста по моде, и практически нет никаких материалов о каких-либо ярких выступлениях Васильева в Европе, его лекциях, собирающих цвет индустрии, или ещё о чём-то подобном. Всё это может говорить о том, что основной заработок у него связан с Россией.

В российском ЕГРЮЛ Александр Васильев зарегистрирован как ИП с деятельностью в сфере производства кино- и видеофильмов, радио- и телепрограмм, исполнительских искусств и организации отдыха и развлечений. Как художник Васильев получал госконтракты на изготовление реквизита для различных постановок, и тут не обходилось без странностей.

В 2018 году МХАТ имени Чехова заказал Васильеву разработать и передать театру проект костюмов для одного из спектаклей всего за 110 тысяч рублей. Документы тендера отсутствуют на сайте госзакупок, однако в декабре того года пресса писала, что маэстро предоставил театру 500 подлинных нарядов и аксессуаров, которые, по его же собственным словам, находил в разных странах. Таким образом, за каждый костюм МХАТ заплатил Васильеву… 220 рублей?!

Кроме ИП, шоумен числится владельцем фирмы ЛАВ («Лилии Александра Васильева»). Основной вид её деятельности — фотография, однако фирма занимается практически всем: от баров и ресторанов до торговли антиквариатом, издательского и рекламного бизнеса и деятельности туристических агентств.

За прошлый год ЛАВ принесла рекордную за всё время своего существования выручку: 26 миллионов рублей. До этого она не дотягивала до 10 миллионов. Кстати, один из её проектов — «Артистократия» — как указывают его авторы на странице проекта в соцсетях, реализуется при поддержке Минпромторга РФ.

До своего демарша весной 2022 года Александр Васильев хорошо зарабатывал, работая ведущим телепередачи «Модный приговор». После его выходки в Висагинском самоуправлении передачу закрыли. Тем не менее хотя бы примерно представить его заработок возможно: программу делала знаменитая компания, выручка которой в 2022 году превысила 4 миллиарда рублей.

В отсутствие телевидения дела у Васильева, похоже, идут так себе. В последнее время в своём инстаграме* он продаёт онлайн-курсы по развитию навыка модно одеваться, а также не брезгует рекламой от различного рода заказчиков.

*Часть компании Meta, признанной экстремистской организацией.

Евгений Кузнецов

Оригинал материала: “Лайф”