Мавзолей Ленина проведет плановые учения по замене букв на фасаде здания

Мавзолей Владимира Ильича Ленина закроется для москвичей и гостей столицы в связи с временными профилактическими работами.

Мероприятие носит плановый характер и проводится ежегодно согласно инструкции об отработке действий в чрезвычайных ситуациях.

Директор мавзолея подтвердил, что изменения затронут интерьер и часть дизайна усыпальницы вождя мирового пролетариата. В частности, будет произведена замена нескольких ветхих букв на фасаде памятника на современные. А тело Ленина вынесут для уточнения размеров саркофага.

– Уже давно ходят слухи о выносе тела Ленина. Считается, что сегодня Ленин есть, а завтра его нет, и потом здесь будет что-то другое. Мы тоже должны быть к этому готовы. А пока всё моем, протираем, наводим красоту. Высокие потолки, отсутствие плесени – это почти гостиница, – сказал директор мавзолея.

Реконструкционные мероприятия в мавзолее начнутся 7 октября и продолжатся до конца года.

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