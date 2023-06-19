Россиянам дали совет по сохранению здоровья в жаркую погоду

Первый месяц лета выдался очень теплым во многих городах страны. А в некоторых столбик термометра поднимался даже слишком высоко. Увы, радоваться подобным жарким денькам получается не у всех. Для большинства людей такие погодные условия становятся настоящим испытанием. Именно поэтому важно знать и соблюдать правила, которые помогут легче пережить жару.

Академик РАН, врач-эпидемиолог, политик Геннадий Онищенко поделился рекомендациями, актуальными для теплого времени года. Эксперт дал россиянам совет по сохранению здоровья в жаркую погоду, пишет RT. По словам специалиста, в летний период необходимо соблюдать особый образ жизни. Он заключается в правильном режиме дня, питании, а также выборе подходящей одежды.

Онищенко отметил, что во время жары стоит пить больше жидкости и не употреблять жареную, жирную и слишком тяжелую пищу. Кроме того, важно планировать все важные дела на первую половину дня, пока не наступил пик солнечной активности. По словам врача-эпидемиолога, так справиться с трудоемкими задачами будет намного легче.

Также эксперт напомнил, что не стоит слишком долго находиться на улице в часы солнечной активности. А если выйти под палящее солнце все же придется, то необходимо беречь голову и носить головной убор. При этом одежда должна быть удобной, но не слишком открытой.