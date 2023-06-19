 

Спасет миллионы: укушенная вдова Этуша сообщила о действенном бесплатном средстве против заразы

19.06.2023, 15:30, Разное
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Елена Этуш – четвертая жена актера Владимира Этуша.
Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти
двадцать лет. Разница в 42 года не мешала им. Но уже пятый год Елена Евгеньевна
– вдова…

Все свободное время сегодня она проводит на любимой даче в Подмосковье –
сажает, копает, поливает, красит, строит. И все было бы хорошо, если бы не комары,
которые сейчас свирепствуют в Подмосковье. А в нашей стране, как известно, эти насекомые могут стать
причиной заражения туляремией и, потенциально, сибирской язвы, малярийного
плазмодия и арбовирусов. Некоторые люди легко переносят укусы, но для других
такое воздействие может быть смертельно опасным – возникают аллергическая
реакция и инфекция, переносимая через укус насекомого или занесенная после расчесывания
места укуса.

К счастью, укушенная комаром Елена Этуш нашла бесплатное действенное
средство после этой заразы. Оно может спасти миллионы людей! “Если вас
укусил комар, опускаете ложку в горячую воду, держите до тех пор, пока она
станет максимально горячей, такой температуры, что вы можете вытерпеть.
Прикладываете ложку к укусу и держите примерно 20 секунд. Всё! Зуда как не
бывало. И от укуса останется маленькая красная точка. Сегодня испытано на
себе!” – делится секретом вдова.

Стоит заметить, что всякого рода насекомые вообще
неравнодушны к вдовьей коже. Так в августе прошлого года укус слепня
обезобразил Елену Этуш. “Отдых на
природе – шикарное дело, – рассказала тогда Этуш. – Но и опасное. Слепень
вроде фигня, но смотря куда укусит. Если в ухо, то будет оно как у слона. Ну,
вот как у меня. Ухо горит, как будто кулаком вмазали”.


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