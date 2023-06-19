Спасет миллионы: укушенная вдова Этуша сообщила о действенном бесплатном средстве против заразы

Елена Этуш – четвертая жена актера Владимира Этуша.

Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти

двадцать лет. Разница в 42 года не мешала им. Но уже пятый год Елена Евгеньевна

– вдова…

Все свободное время сегодня она проводит на любимой даче в Подмосковье –

сажает, копает, поливает, красит, строит. И все было бы хорошо, если бы не комары,

которые сейчас свирепствуют в Подмосковье. А в нашей стране, как известно, эти насекомые могут стать

причиной заражения туляремией и, потенциально, сибирской язвы, малярийного

плазмодия и арбовирусов. Некоторые люди легко переносят укусы, но для других

такое воздействие может быть смертельно опасным – возникают аллергическая

реакция и инфекция, переносимая через укус насекомого или занесенная после расчесывания

места укуса.

К счастью, укушенная комаром Елена Этуш нашла бесплатное действенное

средство после этой заразы. Оно может спасти миллионы людей! “Если вас

укусил комар, опускаете ложку в горячую воду, держите до тех пор, пока она

станет максимально горячей, такой температуры, что вы можете вытерпеть.

Прикладываете ложку к укусу и держите примерно 20 секунд. Всё! Зуда как не

бывало. И от укуса останется маленькая красная точка. Сегодня испытано на

себе!” – делится секретом вдова.

Стоит заметить, что всякого рода насекомые вообще

неравнодушны к вдовьей коже. Так в августе прошлого года укус слепня

обезобразил Елену Этуш. “Отдых на

природе – шикарное дело, – рассказала тогда Этуш. – Но и опасное. Слепень

вроде фигня, но смотря куда укусит. Если в ухо, то будет оно как у слона. Ну,

вот как у меня. Ухо горит, как будто кулаком вмазали”.