Новое поколение кроссовера Dacia Sandero будет полностью электрическим

Сегодня стало известно, что новая модель Dacia Sandero для Европы выйдет в продажу исключительно в версии электрокара.

Глава компании Dacia указал, что выход в продажу электрического кроссовера Dacia Sandero состоится в 2027 году. Предполагается, что данное новшество позволит существенно повысить конкуренцию в данном сегменте. Более того, разработчики планируют удивить клиентов продвинутыми технологиями при сохранении бюджетной цены на автомобиль.

В новом Dacia Sandero предусмотрят увеличенный запас хода, а также быструю зарядку. Пока информацию о мощности и автономности электрокара Dacia Sandero не раскрывают до официальной премьеры.