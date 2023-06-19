«Упреждающий удар возмездия»

Действительно ли применение ядерного оружия убережет человечество от катастрофы? Алексей Арбатов отвечает на вопросы о скандальной статье Сергея Караганова.



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На сайте журнала «Профиль» 13 июня появилась статья известного консервативного политолога, научного руководителя факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Сергея Караганова под заголовком «Применение ядерного оружия может уберечь человечество от глобальной катастрофы». Одновременно она была опубликована в журнале «Россия в глобальной политике». Профессор Караганов пишет, что РФ должна первой нанести ядерный удар по странам НАТО. Редакция обратилась к одному из ведущих специалистов по проблемам безопасности и разоружения академику РАН Алексею Арбатову с просьбой оценить идею Караганова и аргументы, которыми он ее снабдил.

— Алексей Георгиевич, каково ваше отношение к мыслям, высказанным в колонке журнала «Россия в глобальной политике» Сергеем Карагановым? Его идея о необходимости нанести превентивный ядерный удар взбудоражила всех, кто следит за конфликтом на Украине. Я его статью на ночь читал, могу сказать — волосы дыбом встали.

— Сергей Александрович не первый раз выступает с подобными «сильными» заявлениями. Но на этот раз он уже прямо написал то, о чем длительное время, особенно после начала спецоперации на Украине, говорил полунамеками. В большой степени статья рассчитана на эффект, который вы описали как «волосы встали дыбом». Он опять оказался в центре обсуждения СМИ, на что, наверное, расчет и делался.

Что же касается сути, то вполне вероятно, что это не личное мнение исключительно профессора Караганова. Статья может выражать точку зрения определенной части политической элиты. Мы не раз видели выступления с подобными мыслями на государственном телевидении в ходе различных политических шоу и интервью. Их высказывали некоторые высокопоставленные государственные деятели, депутаты парламента, люди, называющие себя «военными экспертами» (зачастую это лжеэксперты).

В профессиональном отношении статья ниже критики. Чего стоит, например, псевдогуманное предложение предупредить соотечественников и «людей доброй воли», находящихся возле мест предполагаемых ядерных ударов, чтобы они успели эвакуироваться?

Мы что — пошлем туда миграционную службу определять, где соотечественники? А к людям «доброй воли», по идее, должны обратиться священники, может, патриарх назначит специальную делегацию?

К тому же это было бы прямым заблаговременным предупреждением противника о месте и времени предполагаемых ядерных ударов. Таким образом, мы «пригласим» НАТО нанести упреждающий удар по всем местам, откуда может исходить вероятность атаки — хранилищам тактического ядерного оружия, ремонтно-техническим базам, объектам дислокации его носителей. В отличие от стратегических сил, тактическое оружие не поддерживается в высокой боеготовности и на своих каждодневных позициях весьма уязвимо.

Профессор Караганов утверждает, что он много лет занимался ядерной стратегией и знает способ «минимизировать» риск ответного ядерного удара противной стороны. Так пусть он поделится своим секретом с нашим Генштабом, который много десятилетий пытается решить эту задачу, равно как и Пентагон.

Если Сергей Александрович, как он пишет, долго занимался данным предметом, то должен бы знать, что «снизить риск» можно только путем разоружающего первого удара и отражения ответного залпа оборонительными средствами. Но ни у одной стороны нет такой возможности. Переговоры и соглашения в течение последних пятидесяти лет закрепили это положение на пониженных уровнях ядерных потенциалов. В этом суть стратегической стабильности.

— А что думаете о политических рассуждениях?

— Политические разделы статьи сумбурны и излишне пафосны. Не принимать же всерьез заявку на высокую философию, вроде божественного происхождения ядерного оружия (разве только как часть всего сотворенного Богом). Как пишет Караганов, Создатель вручил его людям, чтобы удержать их от большой войны! Тогда непонятно, почему Бог дал его американцам на четыре года раньше, чем русским. А еще на четверть века наградил США сначала недосягаемостью, а затем огромным ядерным превосходством над Советским Союзом.

Кстати,

если божественное предназначение ядерного оружия в поддержании мира, зачем профессор призывает его отвергнуть и развязать ядерную войну? Как-то тут концы с концами не сходятся…

— За плечами у вас богатая жизнь и карьера. Встречали ли вы взгляды, схожие со статьей Караганова в других странах?

— В тех кругах, с которыми я контактировал, как правило, придерживаются гораздо более высокого профессионального уровня в обсуждении темы. Между прочим, и работы Караганова в прошлом отвечали более высоким стандартам. Ведь речь о серьезных сюжетах: стратегические доктрины, системы ядерного оружия, переговоры о сложнейших соглашениях в этой сфере. В таких дискуссиях обычно строго соблюдают правила логики, даже если она вызывает споры. В профессиональных кругах не принято перескакивать с религиозных тем на военно-технические, а с них — на нравственные атрибуты той или иной цивилизации. От моральных пороков, как я понимаю, Сергей Александрович тоже предполагает «излечить» Запад с помощью ядерного оружия, раз этому посвящена вся статья.

Что же касается самой острой темы — возможность выживания в ядерной войне — такие теории на Западе были в самые острые периоды холодной войны. Поначалу,

во времена Трумэна, когда у СССР еще не было серьезного ядерного арсенала, США могли нанести удар и избежать уничтожения.

Позже, в 50-е годы, у них сохранялось огромное ядерное превосходство и возможность осуществления разоружа

ющего ядерного удара и ограничения своего ущерба до приемлемого уровня. Потом СССР добился стратегического паритета, начались переговоры об ограничении ядерных вооружений.

В период Рейгана в начале 80-х годов была сделана последняя попытка сломать паритет и вернуть ядерное превосходство США, но это закончилось неудачей.

И сейчас в США есть школа военной мысли, продвигающая идеи ограниченной ядерной войны — «ниже» уровня стратегического паритета. Там отстаивают необходимость создания соответствующих концепций и вооружений для противодействия превосходству РФ в тактическом ядерном оружии, о возможности сокращения которого красочно («хрен им!») высказался российский президент на Питерском форуме. Конечно, таким западным концепциям можно возражать, но это намного труднее, чем спорить с профессором Карагановым.

— В журнале «Россия в глобальной политике» есть главный редактор, коллектив. При чтении статьи создается впечатление, что это не единоличное мнение автора.

— Этот журнал задуман и основан лично Сергеем Карагановым. Он долгое время и, наверное, поныне является его неформальным руководителем. В журнале публикуется много действительно серьезных, профессиональных материалов по военным, политическим и экономическим вопросам. Я рекомендую его к чтению, как минимум для того, чтобы иметь представление об обоснованных мнениях, независимо от того, совпадают они с вашим или нет.

Но обсуждаемая статья к таким материалам не относится. Это, без сомнения, faux pas (опрометчивый поступок. — В. Ш.), изрядный удар по репутации издания. Я допускаю, что материал Караганова не отражает мнения ни главного редактора, ни редколлегии. Видимо, профессор просто воспользовался своим неформальным влиянием, и ему возражать не стали.

Впрочем, несомненно, что им удалось привлечь к себе большое общественное внимание, и они на время оказались прямо в его центре. Я лично считаю, что для этого не все средства хороши.

— Насколько высока вероятность, что эта статья согласована наверху как политический шаг?

— Я не исключаю, что есть люди, исповедующие и такую точку зрения. Но все наши официальные заявления и концепции, имеющие отношение к внешней и военной политике, ей прямо противоположны. Можно вспомнить подпись РФ под заявлением «Большой пятерки» постоянных членов Совбеза ООН в январе 2022 года о том, что «в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна вестись». Кстати, именно Москва и Вашингтон сформулировали эту сакраментальную сентенцию в 1986 году, и она, несомненно, стала еще более актуальна в наше время.

В том же духе выдержаны многочисленные заявления Путина, Лаврова и Шойгу с Герасимовым. Эти официальные высказывания прямо противоположны тому, что отстаивает профессор Сергей Караганов, включая заявление президента на Питерском форуме о возможности применения ядерного оружия. Существуют ли во власти какие-то подводные течения по этому вопросу — можно только гадать. Во всяком случае, каждый имеет право на свою сточку зрения, даже если она отличается от официальной. Лишь бы она была фундаментально обоснована и логично аргументирована. И в этом главная проблема обсуждаемой статьи.

Валерий Ширяев

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