Почему в пустыне носят черную одежду: советы для тех, кто не хочет отказываться от элегантного total black даже летом

Черный цвет является классическим (неизменным, относительно моды), стильным и элегантным. Именно поэтому он является популярным и трендовым, независимо от сезона, он универсален, что не может не радовать любителей черной одежды. О секретах для тех, кто не желает отказываться от нее и летом, пойдет речь в данной статье.

Способность цвета поглощать и отражать свет

Те цвета, которые способны поглощать много света, быстрее нагреваются. Именно поэтому темная одежда притягивает свет и становится жаркой. Следовательно, светлая одежда отражает больше света, поэтому является более комфортной для жаркого времени года. Все цвета по-разному влияют на повышение температуры, и это можно увидеть, глядя на них через тепловизор.

Терморегуляция

Следуя закону физики, летом надо отдавать предпочтение именно светлой одежде. Однако многие выбирают черный цвет и при этом чувствуют себя максимально комфортно. К примеру, жители пустыни носят черную одежду и нисколько не страдают от избыточного перегрева. Секрет состоит в том, что черный цвет поглощает не только солнечное, но и тепло человеческого тела. Если надеть предметы одежды свободного кроя, образуется воздушное пространство между телом и тканью.

Терморегуляция позволит чувствовать себя лучше именно в такой одежде, ведь тело не будет слишком нагреваться. Белая одежда отражает как солнечное, так и тепло тела, тело будет больше нагреваться и потеть, что приведет к дискомфорту.

Это все, что касается физики. Теперь пришло время рассмотреть другие преимущества и принять во внимание рекомендации по использованию черного цвета в жаркий период.

Правильный выбор ткани

Очень важно правильно выбирать ткани. Отличным вариантом будет остановить свой выбор именно на натуральных материалах, которые являются воздухопроницаемыми и дают возможность телу дышать. К примеру, лен и хлопок станут максимально комфортными, поскольку они приятно прикасаются к телу и не способствуют его перегреву (они будут просто невесомыми, и вы их даже не почувствуете). Есть и другие натуральные материалы, но они более плотные и плохо подходят для ношения в летнее время. К примеру натуральная кожа или джинсовая ткань будут притягивать больше солнечного света, но даже свободный крой не спасет от дискомфорта из-за большой плотности и отсутствия воздухопроницаемости. Поэтому, используя черные материалы, надо обращать особое внимание на то, чтобы они были облегченными.

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Не соблазняйтесь на покупку искусственных материалов, даже если вещь будет супермодной и являться вашей давней мечтой. Черная синтетика летом категорически не рекомендуется к использованию. Сразу подумайте о том, насколько жарко и дискомфортно в целом вам будет в такой неудобной одежде.

Фасон

Как уже было сказано, очень важно выбирать одежду свободного кроя. Даже легкие ткани, из которых будут пошиты вещи, при плотном прикосновении к телу будут препятствовать циркуляции воздуха и способствовать нагреву. Потому надо обязательно выбрать именно свободный крой. Кроме того, пошив должен быть качественным, а фасон – удобным, чтобы вы чувствовали себя свободно и комфортно (чтобы ничего не натирало, не давило и не мешало движению).

Практичность

Это непременное преимущество черной одежды в летнее время. Иногда жара бывает настолько сильной, что в любой одежде невозможно чувствовать себя комфортно. Начинает проступать пот, и это выглядит крайне неэстетично. Особенно непривлекательно смотрятся подмышки, и скрыть влажные круги в светлой одежде становится крайне проблематично. Ничего подобного не будет видно, если вы отдадите предпочтение черным вещам. Также вы можете быть спокойны, если вам придется присесть где-то на природе, вы не испачкаете одежду (по крайней мере, этого не будет видно).

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Стиль

Черный цвет является универсальным, поскольку подходит к любому стилю. Вы можете выбирать одежду по своему усмотрению, но откажитесь от выбора многослойности. Если на вас будет много черной одежды, избежать перегрева будет крайне сложно. Поэтому предпочтите верх и низ, можете использовать монохромные однотонные наряды или контрасты и акценты. К примеру, можно выбрать черные брюки, юбки, топы, платья (например, атласное платье красивого современного кроя будет выглядеть нарядно и привлекательно).

Вместо заключения

Обязательно используйте черные вещи в своем летнем гардеробе. Как уже было сказано, это красиво, удобно и практично. Черный всегда выглядит элегантно, поэтому комплекты можно использовать в качестве повседневных, деловых и нарядных, в любом случае это будет уместно. И своевременно, поскольку при солнечном свете черный цвет не выглядит слишком мрачным. К тому же он визуально помогает фигуре казаться более стройной.

Цветная одежда поднимает настроение, однако и черная может выполнять ту же функцию, если вы сумеете правильно ее комплектовать с другими вещами. А если не хотите этого делать, добавьте яркий аксессуар, этого будет вполне достаточно для веселого и жизнерадостного лука.