Скандалы: Фанат НАТО и русофоб

Кому передал планы по уничтожению России миллиардер Джордж Сорос

Ранее американский финансист-миллиардер Джордж Сорос заявлял, что никогда не допустит до правления фондом своих отпрысков, но, видимо, передумал. Стало известно и имя преемника: им оказался четвёртый ребёнок Сороса Александр, который является старшим сыном второй жены Сороса Сьюзан Вебер, которая была специалистом по американской истории.

На самом деле надежды на то, что Алекс Сорос как-то изменит политику отца, ничтожны. 37-летний миллиардер (в США его уже называют «коронованным наследником») родился в 1985 году в Нью-Йорке. Вырос в огромном поместье в Катоне, окончил школу в Стэмфорде и Нью-Йоркский университет. В 2018 году стал доктором исторических наук.

Кто такой Александр Сорос

На публику он сентиментально рассказывает о том, что всегда хотел «стать как все дети и играть в футбол на улице», а его студенческие друзья подыгрывают ему, вспоминая трогательные истории о том, как он отказывался от вечеринок ради учёбы и засыпал с томиком какого-нибудь немецкого философа в руках. Быть может, это был томик Ницше? Почему нет?

Однако молва и журналисты говорят о другой стороне жизни молодого богача — с вечеринками на яхтах в обществе супермоделей и другими известными излишествами. Кстати, среди гостей его особняка в Хэмптоне была замечена и Надя Толоконникова* — член группы Pussy Riot. Издательство Mail Online пишет, что ранее Сорос-младший был больше известен своим роскошным образом жизни, чем участием в политике. Видимо, мальчик вырос, раз отец доверил ему управление.

Но богатство, вечеринки, белые костюмы, роговые очки, хорошее образование и навыки шоумена — это всё внешняя сторона Сороса-младшего. Что же скрывается за модным прикидом? Сам «коронованный наследник» говорит, что будет уделять больше внимания политике, чем отец. Он действительно давно вовлечён в политику и спонсировал промежуточные выборы 2010 года, поддерживая кандидатов от Демократической партии США. Ещё до объявления его наследником Александр являлся вице-президентом печально знаменитого Открытого общества (OSF), основанного его отцом. Целью общества Сорос-старший объявил «полный передел мира». Это раз.

В 2018 году на Всемирном экономическом форуме Клауса Шваба — знаменитого глобалиста и наследника нацистской семьи, известного своими идеями «упразднить человека», — Александр Сорос был одним из «молодых глобальных лидеров». Уже в это время он входил в совет директоров основанного Соросом в Восточной Европе Центрально-Европейского университета, руководил отделом в Global Witness (организации, которая «борется за экологию и против коррупции»), руководил организацией «Библиотека без границ», главной целью которой было продвижение либеральной повестки через нужные книги и нужных авторов. Основная работа велась среди мигрантов.

Но главное, Алекс Сорос уже являлся одним из администраторов Международной кризисной группы — эта организация под лозунгом «За мир во всём мире» с 1995 года вовсю продвигала интересы НАТО. Нет на земле такой дыры, куда бы они не сунули свой нос. Их интересует всё: и запуски ракет в Северной Корее, и джихадисты в Африке, и, конечно же, Украина. Их аналитики отслеживают всё, вплоть до перемещений мигрантов, ведь это голоса на выборах. Главная цель остаётся в тени — обогащение отдельных финансовых кланов.

Известно, что группу кроме Сороса спонсируют фонд Билла и Мелинды Гейтс, Институт мира США, правительства европейских стран, Турция и Тайвань. А в совете директоров заседают такие монстры западной политики, как Луиза Арбур — бывший прокурор уголовного трибунала по Югославии; ярый русофоб Збигнев Бжезинский; бывший командующий НАТО Уэсли Кларк и другие не менее одиозные фигуры. Это два.

Молодой Сорос также является основателем и президентом известного еврейского общества Bend the Arc (дословно название можно перевести как «Согни радугу»), цели которого — продвижение либеральных идей и «воспитание новых лидеров» в «новом социальном обществе». Сейчас главным врагом общества объявлен Трамп, который, как считают в Bend the Arc, угрожает евреям и поощряет белый национализм. Кстати, именно эта организация принимала самое активное участие в поддержке движения Black Lives Matter. Это три.

И наконец, сам Сорос-младший не скрывает своих пристрастий и клянётся продолжить дело отца — а это внедрение повестки ЛГБТ под видом защиты прав человека, продвижение других не менее разрушительных идей, а главное, «соросёнок» обещает обращать самое пристальное внимание на «чистоту выборов». Это уже напоминает героев Булгакова, которые тушили литературное кафе «Грибоедов» в известном романе о дьяволе. Напомню, что кафе в результате вмешательства тёмных сил сгорело полностью.

Что готовит России наследник Сороса

На канале Сороса-младшего в «Твиттере» в самом начале висит закреплённой его статья под названием «В России преобладает только одна точка зрения — безумие и разрушение», опубликованная на Evronews. В статье полно русофобских штампов. Но есть и любопытные моменты, на которые можно обратить особое внимание. Во-первых, Алекс Сорос упоминает страны, на которые его организация OSF делает ставки в борьбе с Россией, и всё это бывшие республики СССР: Казахстан, Молдавия, Кыргызстан и Армения.

Признаётся, что «мы не можем предвидеть исход войны на Украине», лицемерно сравнивает её с захватом нацистами Чехословакии и при любом исходе войны обещает продолжить своё чёрное дело. А это значит одно: в ближайшие десятилетия мира в Восточной Европе не будет. И если формально он когда-нибудь и наступит, то будет означать лишь пролог к новой войне. «Я трудоголик, — признаётся в одном из интервью Сорос-младший. — Моя жизнь — это моя работа».

Кроме бывших республик СССР в статье Алекс Сорос упоминает Польшу, на которую его фонд делает ставку в Европе, и Венгрию. Но вот с Венгрией у Соросов как-то не задалось. Переход власти от одного Сороса к другому премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретил фразой: «Сорос 2.0» — и клипом из фильма «Крёстный отец», в котором глава мафии Вито Корлеоне целует своего наследника Майкла. Это вызвало скандал среди европейских политиков. Одни назвали Орбана «позором всей Европы» и даже «настоящим преступником», другие посоветовали ему надеть шапочку из фольги: мол, всё это происки сумасшедших конспирологов.

Однако весь опыт политической карьеры Орбана говорит о том, что противостоять Соросу можно и нужно. Например, его рекламная кампания на выборах в 2017 году содержала лозунг: «Не дадим Соросу смеяться последним!» И если маленькая, но гордая Венгрия может противостоять кланам этих международных террористов, то России сам бог велел.

Александр Лаврентьев

Оригинал материала: “Лайф”