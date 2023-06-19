Военная судьба рода Мазараки и ее неожиданные повороты

Большая часть архивных источников утверждает, что род Мазараки возник в Польше, фамилия принадлежала дворянам. Ее историю можно проследить с 17 века. Однако в ходе более тщательных и глубоких изысканий упоминания о семье обнаруживаются в 14 веке. Пожалуй, наиболее известные ее представители — генерал Семен Семенович Мазараки и братья Мазараки — его сыновья.

Из колыбели в казарму

Семен Мазараки появился на свет в 1787 году в селе Талалаевка, которое находилось в Черниговском наместничестве. Учился в кадетском корпусе, а военная карьера ему была, что называется, написана на роду. Это, можно сказать, был семейный ритуал Мазараки — выбирать военную стезю. Отец Семена Мазараки был премьер-майором, его дед также имел высокий чин и носил почетное звание «бунчуковый товарищ», прадед Мазараки участвовал в Дербентском походе 1722 года и геройски погиб в нем.

Военная карьера Семена Мазараки началась в звании подпоручика, он служил в конно-артиллерийском батальоне. Семен стал достойным продолжателем дела своих предков: неоднократно сумел проявить себя в боях с наполеновской армией. Подтверждением боевых заслуг стали многочисленные высокие награды.

Карьера Мазараки стремительно шла в гору. В 1829 году он был генерал-майором и даже после отставки не отошел от дел: сначала служил в комиссии, занимающейся расценками на оружие, затем руководил пороховым заводом, расположенным в Казани. Ставить бывших военачальников во главе оборонных предприятий было обычной практикой. Крупные чины отлично справлялись со столь значительными задачами. Спустя пять лет Семен Мазараки оказался начальником оружейного завода в Сестрорецке.

Тихая гавань

Семен Семенович Мазараки женился в 1818 году на дочери воронежского статского советника Дебольцева Анне. Жена героя имела немалое приданое — земли в двух российских губерниях. В этом браке появились на свет пятеро детей: сыновья Семен, Илья, Николай, Адриан и дочь Александра.

Дети Семена Мазараки родились в Воронеже. Этот факт кажется вполне логичным, поскольку их отец постоянно переезжал, получая все новые и новые назначения. В списке городов, где он служил, Киев, Тирасполь, Казань и позднее Сестрорецк. А детьми в это время занималась Анна. Впрочем, влияние отца на сыновей все же было сильным: братья не забыли про «ритуал Мазараки» и тоже выбрали для себя военную карьеру.

Братья Мазараки, хоть и шли по одной стезе, но их судьбы складывались по-разному. Семен, как и его братья, служил в лейб-гвардии Семеновского полка, в 1858 году вышел в отставку в звании полковника. Полковником стал и Илья, который, оставив службу, поселился в родной Воронежской губернии. Блестящую карьеру отца удалось повторить Николаю Мазараки: он получил звание генерал-майора. За годы своей службы он воевал в Венгрии, на Кавказе, принимал участие в знаменитой обороне Севастополя, где получил ранение.

Пожалуй, самой необычной можно считать судьбу Адриана Мазараки, который родился в 1835 году. Его военная служба продолжалась недолго, в 1858 году он вышел в отставку. Рано остался вдовцом с дочерью на руках. Адриан больше не вступал в брак и все свое время посвятил воспитанию маленькой дочери Марии и музыке. Он мастерски играл на нескольких музыкальных инструментах, близко дружил с Антоном и Николаем Рубинштейнами, активно участвовал в деятельности отделения Русского музыкального общества в Воронеже.

Нельзя сказать, что судьба была ласкова к Адриану Мазараки. Дочь рано умерла от чахотки, и воспитание внуков легло на его плечи, поскольку зять был не слишком в этом заинтересован. Воспитание деда не прошло даром, и внучка Адриана — Надежда (Обухова) — впоследствии стала оперной певицей, солисткой Большого театра.

На гербе Мазараки изображено сияющее солнце, которое считается символом изобилия и богатства. Представители этого рода умели приумножать свои таланты и достоинства. В начале 2010-х годов насчитывалось порядка тысячи известных представителей фамилии, которые были упомянуты в литературе и архивных документах и внесли свою лепту в становление нашей страны.