 

Исследование длиной в 37 лет: “совы” живут меньше “жаворонков”

19.06.2023, 14:15, Разное
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Любители раннего пробуждения живут на 9% дольше тех, кто просыпается после обеда. Такое утверждение обнародовали ученые из Финского института профессиональной медицины после получения результатов эксперимента, который занял целых 37 лет.

Эксперимент показал, что среди “сов” смертность заметно выше. При этом исследователи не уверены, что дело в количестве времени и сна. Разница может быть обусловлена особенным образом жизни. Если убрать из анализа участников с вредными привычками, то процент смертности “сов” уравнивается с “жаворонками”, отмечает телеканал “360”.


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