В РФ запустили продажи нового бюджетного седана Suzuki Ciaz

На российском рынке стало возможным приобрести новую модель недорогого седана Suzuki Ciaz.

Основными конкурентами в данном сегменте являются Kia Rio, Volkswagen Polo и Hyundai Solaris. Приобрести японский седан можно по цене 2,3 миллиона рублей. Под капотом автомобиля используется 1,5-литровый бензиновый мотор, который выдает 105 л.с. мощности. Новый седан приводится в движение автоматической трансмиссией. Во всех комплектациях установили передний привод.

Кроме того, новый экземпляр обладает кожаным салоном, подогреваемыми зеркалами и электрическим усилителем руля. Также указано, что модель имеет противобуксовочную систему и подушки безопасности. Остальные детали о доступной в РФ комплектации Suzuki Ciaz пока не раскрыты местными дилерами.