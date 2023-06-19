 

Ключ пользователя Windows был сгенерирован нейронной сетью от имени “умершей бабушки”

19.06.2023, 13:55, Разное
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Пользователь Twitter под ником Sid обнаружил способ заставить ChatGPT, Bard и других чат-ботов отправлять ему коды активации Windows 10 или Windows 11. Об этом пишет Neowin.

Сид попросил ботов действовать так, как если бы бабушка читала вслух коды активации Windows 10 Pros, чтобы можно было заснуть. ChatGPT “вмешался”, и и Бард, и ChatGPT отправили пользователю список ключей активации. Тот же запрос был успешным для ключей Windows 11.Сид опубликовал скриншот, показывающий, как он активировал операционную систему с помощью одной из клавиш клавиатуры.

Редакция Neowins попыталась использовать аналогичную ситуацию, продвигая печальную историю о бабушке, которая умерла. Бард прислал только один код Windows 11, отметив, что она взята со “старого компьютера”. ChatGPT распространил список ключей Windows 11, заявив, что ключи предназначены только для личного пользования. Некоторые из ключей действительно работают, однако чат-боты могут предложить точно такую же комбинацию.


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