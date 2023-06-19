“Каблучок котенка” и танкетка: какие типы подошвы обуви будут на пике моды этим летом

Мир моды видел взлеты и падения многих трендов, доказывая, что тенденции приходят и уходят и что битва за титул неподвластных времени вещей продолжается. Мы видели это в ботинках уггах (плоской, более удобной альтернативе каблукам), в кроксах, которые также колеблются между выражением индивидуального стиля и модой.

У каблуков так много разных вариаций, что тяжело понять, что в моде, а что нет. Это всего лишь одна из немногих ошибок, которые совершают все, кто носит обувь на высоких каблуках: выбор в пользу старых стилей с таким же устаревшим комфортом и универсальными возможностями. Тем не менее одно остается несомненным: блочные каблуки, танкетка и разнообразие платформ являются вневременными. С такой обувью можно создать безграничное количество образов.

Интересным аспектом выбора правильного каблука является стиль и структура. Прошли времена пробковых подошв, подходящих только для свадьбы летом. Сегодня многие блочные и массивные каблуки изготовлены из таких материалов, как акрил, чтобы лучше поддерживать ногу, а также иметь уникальную геометрическую форму. Тем не менее лучший способ выбрать ту обувь, которая подходит именно вам, — это примерить ее.

Блочный каблук

При выборе той или иной обуви нужно ориентироваться на то, одежда какого стиля преобладает в вашем гардеробе.

Например, блочный каблук практически идеален для повседневных луков и для таких занятий, как прогулки, походы по магазинам и т.д. Кроме того, этот каблук станет прекрасным дополнением к джинсам (для начала попробуйте широкие, прямые или с необработанными краями).

Блочный каблук также можно интегрировать в классический офисный стиль. Например, сочетать такую обувь с брюками и блейзером оверсайз. Можно присмотреться к обуви на прозрачном пластмассовом блочном каблуке. Она выглядит очень оригинально.

«Каблучок котенка»

Еще один повседневный вариант для повседневной носки – обувь с «каблучком котенка». Такая модель стала популярной в пятидесятых годах прошлого века. Само название происходит от сленгового слова той эпохи «котята», что относилось к девочкам-подросткам, которые еще не были готовы к переходу на шпильки.

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Поскольку «каблучки котенка» являются как бы «тренировочными», они отличаются удобством. В настоящее время такая обувь представлена во множестве стилей, от пастельных до гладких черных или авангардных дизайнов, таких как ремешки в виде бабочек и перья. И все это благодаря возрождению трендов эпохи девяностых. «Каблуки котенка» также бывают с открытыми или закрытыми носками, они идеально подходят для офиса или для свидания с платьем-комбинацией или макси-юбкой из денима.

Танкетка

Если вам нужна обувь для танцев, для посещения вечеринок, тогда присмотритесь к обуви на танкетке. Это фантастическая альтернатива каблукам-пирамидкам и другим немодным моделям.

Танкетка встречается во множестве дизайнов с традиционными силуэтами, от каблуков с ремешками до кожаных ботинок. Обувь на танкетке может быть оснащена большими пряжками для ремешков, ремешками на пятке, заостренным носком и т.д.

Танкетка вновь вошла в моду благодаря своей способности обеспечивать стабильность, комфорт и высоту. Вы также можете носить туфли на танкетке с несколькими предметами гардероба, такими как макси-юбки, сарафаны или даже джинсы скинни.

Платформа и каблук

Обувь на платформе и на каблуке — еще один тренд, вернувшийся из девяностых и начала нулевых. Например, лоферы такого дизайна обеспечивают удобство, комфорт и красоту. Их можно интегрировать в офисно-деловой образ, сочетая как с платьями, так и с брюками или юбками.

Обувь на платформе и на каблуке придает уверенности и индивидуальности любому стилю.