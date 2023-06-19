Весы знают себе цену: знаки зодиака с самыми высокими требованиями при выборе спутника жизни

Если ваш объект обожания родился под одним из таких знаков зодиака, как Дева, Весы или Козерог, то расслабиться, общаясь с ним, у вас не получится. Потому что они предъявляют очень высокие требования к потенциальному партнеру. Их стандарты настолько высоки, что надо иметь много терпения и фантазии, чтобы добиться их расположения. И если вы настроены решительно на завоевание любви Девы, Весов или Козерога, то готовьтесь, что вам придется попасть в зону турбулентности!

Придется расти над собой

Астрологи отмечают, что среди знаков зодиака имеются три таких, которые при выборе спутника жизни руководствуются самыми высокими стандартами. И если вы на первом свидании столкнулись с неудачей, не исключено, что предмет вашего обожания родился под созвездием Девы, Весов или Козерога.

Но эту новость можно воспринимать и как хорошую, ведь перед вами человек, который точно знает, чего хочет, который не соглашается на отношения с первым встречным, лишь бы не оставаться в одиночестве.

И если понравившаяся вам девушка или парень действительно запали в душу, вам придется сильно постараться, чтобы соответствовать их требованиям. Но почему бы и нет? Разве это плохо, что вы будете тянуться к лучшему и в результате вырастете над собой и обретете любовь?

Вот о каких особенностях, присущих трем самым требовательным знакам зодиака, рассказывают астрологи.

Дева

Как утверждают звездочеты, представители этого знака руководствуются самыми высокими стандартами абсолютно во всех областях жизни, так как они образцовые перфекционисты. Независимо от того, занимается Дева обустройством своего жилища, танцами или спортом, она всегда выкладывается полностью.

При этом она предполагает, что и ее потенциальный партнер будет демонстрировать такую же вовлеченность в любом деле. Перфекционистская природа Девы обусловлена влиянием планеты Меркурий, которая и диктует ей повышенные стандарты в отношении себя и других. Ее путь к совершенству неукоснителен, и она делает все возможное, чтобы достичь идеала.

Весы

Для людей, родившихся под знаком Весов, характерно стремление к тому, чтобы брать от жизни лучшее. Обладая чувством собственной значимости, они никогда не соглашаются на малое, мечтая о большем. Они знают себе цену и уверены, что найдется тот человек, общение с которым будет сбалансированным, гармоничным.

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Покровителем Весов является планета Венера, символизирующая богиню любви и красоты. Поэтому представители этого знака ищут партнера, который привлекателен как снаружи, так и изнутри. И это звучит совсем не плохо. Наверное, и другим стоит последовать их примеру.

Козерог

Козероги – это люди весьма амбициозные, всегда стремящиеся к успеху. Поэтому из каждой ситуации они хотят извлечь максимум пользы. Представители Козерогов отличаются решимостью, целеустремленностью, трудолюбием, настойчивостью и дисциплинированностью.

Эти качества в них поддерживает планета Сатурн, благодаря им они, как правило, воплощают свои мечты в реальность. Безусловно, такой человек нуждается в партнере того же уровня. Больше всего Козерогам подходят Девы.

Как видим, завоевать сердце человека с такими высокими стандартами, как у Дев, Весов и Козерогов, очень трудно, нужно сильно постараться, чтобы приблизиться к их уровню. Но почему бы не принять это вызов?