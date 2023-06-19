 

В США пожилого врача уволили после того, как он назвал рожающую персону «девушкой»

19.06.2023, 13:33, Разное
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В США 62-летнего врача-неонатолога Райана Гиссона уволили из госпиталя Святого Иоакима в Силвер-Спринге за то, что он назвал рожающую персону «девушкой».

Медик даже не поинтересовался, какого пола его пациент и с каким местоимением следует к нему обращаться.

Оказалось, что Гиссон принимал роды у трансмаскулинного пациента, который к тому же по нечётным числам идентифицирует себя андрогином. Несмотря на то что уже шли схватки, разразился грандиозный скандал, в ходе которого директор клиники приказал охране вышвырнуть медика на задний двор. Рожающая персона в итоге едва не впала в кому, поскольку оказалась активным драг-юзером – принимаемые ею вещества неожиданно привели к осложнениям.

Роды в итоге всё-таки завершились хорошо – на свет появился гендерквирный новорожденный демисексуал массой в 1825 грамм, а состояние его родителя удалось стабилизировать. Однако поступок Райана Гиссона признали грубейшим нарушением профессиональной этики и проявлением «языка ненависти». Врач уже не сможет вернуться к медицинской практике в пределах штата, а учитывая его репутацию, то и в любом другом штате тоже.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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