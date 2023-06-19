Скандалы: Как выглядит десерт «Нефть» и кто его продает за 5,9 тысячи рублей на ПМЭФ-2023

Блюдо на кедровом молоке с щучьей икрой стало одним из главных объектов внимания в области высокой кухни на форуме

Самым популярным блюдом в ресторане «Центральный — Чум», работающем в рамках ПМЭФ, стал десерт «Нефть». Именно на этом лакомстве сделали акцент сотрудники заведения, отвечая на вопрос корреспондента Daily Storm о вкусах посетителей. «Мы определяем на ПМЭФ своей визитной карточкой десерт «Нефть». Это блюдо приготовлено с щучьей икрой на кедровом молоке. Получается, что в середине икра, которую обволакивает мусс на кедровом молоке, и сверху все покрыто шоколадом и сусальным золотом», — рассказала Daily Storm хостес заведения Алена.

По ее словам, количество представленных на ПМЭФ блюд «не очень большое». Расширенное меню — во флагманском заведении в Тюмени.

Представители ресторана «Чум» приехали на ПМЭФ впервые и к участию в форуме готовились достаточно долго, отметила сотрудница заведения.

«Постарались воссоздать атмосферу и культуру ресторана, который находится в Тюмени. Там мы называем «Чум» рестораном-музеем. Каждый гость, который приходит к нам, — ему проводят экскурсию, показывают достопримечательности», — рассказала собеседница Daily Storm.

Сегодня в «Чуме» уже были Генпрокуратура и руководство Тюмени, добавила она, подчеркнув, что все гости ресторана «очень приятные и доброжелательные».

«Чум» входит в тюменский ресторанный холдинг «Максим», основанный в 1997 году бизнесменами Константином и Ларисой Невидайло. В сеть входит более десятка заведений, среди которых есть классические рестораны, кофейни и кондитерские.

Организаторы ПМЭФ ранее заявили, что на мероприятии работают рестораны с акцентом на региональные блюда со всей России. Отмечалось, что можно попробовать блюда башкирской, кубанской и тюменской кухонь. Помимо традиционных российских алкогольных и безалкогольных напитков, представлены иностранные: за бутылку итальянского или французского вина в ресторане попросят от восьми до 28 тысяч рублей, за бутылку минералки Perrier — 900 рублей.

На фуд-кортах на ПМЭФ можно найти блюда и напитки по гораздо более демократичным ценам. В меню — бургеры, супы, салаты, чебуреки и другая выпечка. Например, можно угоститься татарскими пирогами: элешем с курицей или эчпочмаком с говядиной. Оба вида выпечки стоят по 159 рублей. Самые низкие цены на воду, чай и другие напитки в фуд-кортах стартуют от 130-200 рублей.

Анастасия Кяримова, Иван Соколов

Оригинал материала: “Дейли Шторм”