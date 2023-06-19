 

В районе Богородское проложат новую автомобильную дорогу

19.06.2023, 12:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Власти российской столицы пристально следят за развитием городской дорожной сети, ведь именно она обеспечивает жизнедеятельность многомиллионного мегаполиса. Безусловно, транспортная система Москвы является одной из самых лучших в Европе, она отвечает высоким требованиям комфорта и безопасности.

В городе модернизируются действующие дорожные объекты, а также строятся новые. Например, в районе Богородска появится дорога длиной 115 метров. Ее проложат возле пересечения проектируемых проездов №7926 и №7927.

По новой дороге будет организовано двухстороннее автомобильное движение. В пресс-службе столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов уточнили, что проект строительства участка улицы местного значения уже согласован.

Глава ведомства Анна Яковлева подчеркнула, что на дорожном участке проложат тротуары для пешеходов. Кроме того, специалисты оборудуют на улице остановочный павильон для наземного общественного транспорта.

“В соответствии с проектными решениями также запланировано устройство разворотной площадки и автобусной остановки с заездным карманом, установка дорожных знаков и нанесение разметки”, – отметила руководитель Москомэкспертизы.

Параллельно на дорожном участке длиной 115 метров проведут работы по установке уличного освещения и инженерных коммуникаций. В частности, запланировано устройство систем электроснабжения и водоотведения, в том числе, наружные сети дождевой канализации, смотровые и дождеприемные колодцы.

Важно отметить, что работы по развитию дорожной сети проводятся в разных районах Москвы. К примеру, разворотную эстакаду на Киевском шоссе до конца текущего года. Строительные работы продолжаются в районе поселка Селятино. Участок готов на 60 с лишним процентов.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, протяженность дорожного объекта составит 582 метра. После строительства дороги на примыкающей территории планируется провести озеленение. Ранее об этом сообщали “Дни.ру”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06 / Собянин открыл в Даниловском районе поликлинику после реконструкции

20.06 / Дай ума: у могилы основателя “Что? Где? Когда?” Ворошилова молят о помощи

20.06 / Предприниматели смогут организовать площадку для мероприятий в парке “Кузьминки-Люблино”

20.06 / Богатые и бедные: статистика доходов по регионам России вызывает опасения

19.06 / Le Figaro – Пекин назвал Тайвань «главной угрозой» в отношениях с Вашингтоном

19.06 / В Госдуме заговорили о возврате переходов на летнее время: зачем, и примут ли законопроект

19.06 / “Прививки не защищают”: врач о побочном эффекте коронавируса

19.06 / От сторожа до мужа Наташи Королевой: как Тарзан пришел к успеху и славе

19.06 / Назван самый опасный день недели

19.06 / “На детях звезд природа отдыхает”: Михаил Ширвиндт не оправдал надежд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика