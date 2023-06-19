“Дни рождения перестают быть в радость”: как живет 82-летняя Елена Камбурова

11 июля Елена Камбуровой исполнится 83 года. Но каких-то грандиозных празднований она не планирует. “Когда переваливаешь за определенную цифру возраста, дни рождения перестают быть в радость, – говорит она. – Отмечу в любимом театре, но скромно, без шума”.

Что касается подарков, то Камбурова всем сердцем желает, чтобы был мир во всем мире. “А еще очень хочу, чтобы животным хорошо жилось, – улыбается она. – Я помогаю им, хотела бы открыть свой приют, но на это нужны слишком большие деньги. Поэтому пока поддерживаю несколько уже существующих приютов”.

У нее самой дома сегодня живут две кошки. “Всю жизнь у меня были и собаки, я бы хотела снова завести, но уже такой возраст, что не знаю даже”, – призналась Елена Антоновна.

Камбурова уверяет, что сегодня ею движет любовь ко всему живому, она помогает ей сохранять активность, работать, творить. “У меня есть дача, где много читаю, любуюсь природой,

ведь природа – самое дорогое и красивое, что есть на Земле, это такое чудо! Я обожаю цветы, деревья! – улыбается актриса. – Все это очень поддерживает меня и дает силы”.