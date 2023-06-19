В РФ запустили продажи новых седанов Volkswagen Passat из КНР по цене 3,5 млн рублей

На российском рынке вышел в продажу новый седан Volkswagen Passat, который поставляется из Китая.

Официальные поставки автомобилей в Россию пока не возобновлены, однако модель уже доступна в наличии у дилеров в Санкт-Петербурге. Приобрести немецкий седан Volkswagen Passat в РФ можно по цене 3,48 млн рублей. Под капотом установлен 1,4-литровый тубированный агрегат, который выдает 150 л.с. мощности. Модель приводится в движение семиступентчатой роботизированной трансмиссией.

Новый седан получил стильную решетку радиатора, светодиодную оптику, увеличенный багажник, улучшенные задние фонари, а также ряд продвинутых опций.