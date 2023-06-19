Рыбинский мост закроют для транспорта

С 23:50 30 июня до 05:00 05 июля движение для всех видов транспорта по мосту через Волгу будет закрыто для выполнения монолитных работ в рамках капитального ремонта.

На этот период сохраняется пешеходное движение по мосту, а также движение велосипедов и средств индивидуальной мобильности.

Схема движения муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок на указанный период:

Маршрут №5 будет начинать работу от остановочного пункта «ГЭС-14» и проследует по маршруту до конечного остановочного пункта «Почта» (ул. Коллективизации), в обратную сторону этим же маршрутом.

Маршруты (кольцевые) №№ 8, 11, 19 и 20 будут начинать и заканчивать движение на остановочном пункте «Почта» (ул. Коллективизации).

Маршрут №8-т будет работать:

– два автобуса будут выполнять рейсы по левобережной части с отправлением от остановочного пункта «Почта» (ул. Коллективизации);

– шесть автобусов будут выполнять рейсы от начального на маршруте остановочного пункта «Троллейбусный парк» до конечного остановочного пункта «Соборная площадь».

Маршрут №29 будет начинать работу от остановочного пункта «Почта» (ул. Коллективизации), конечный остановочный пункт на маршрутах не изменяется.

Маршрут №18 будет осуществлять движение до конечного остановочного пункта на маршруте – «Соборная площадь».

Об изменении схем движения и расписания межмуниципальных и межобластных автобусных маршрутов регулярных перевозок №№ 109, 150, 152, 156, 160, 505, 506, 628 информация будет сообщена дополнительно.

Отдел транспорта и связи