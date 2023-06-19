Мнение: Город патриотов

На въезде в Менделеевск обновили стелу. Теперь гостей города встречает надпись: «Здесь живут патриоты».

А раньше на стеле был герб Менделеевска, со стременем и подковой. Местные краеведы рассказывают: «Этими элементами подчеркивается уважение к историческому прошлому района, в частности к наследию великого ученого – Дмитрия Ивановича Менделеева, который здесь работал и именем которого назван город Менделеевск…. Стремя и подкова заимствованы из фамильного герба рода Менделеевых….».

Инициировал замену глава района Радмир Беляев.

– ….мы решили, что каждый гость города должен знать, что здесь живут патриоты», — заявил глава.

Для меня же Менделеевск – это город, на окраине которого расположена колония ИК-10, в которую меня этапировали, когда приговорили к реальному срок у по ст.282 УК «за разжигание социальной розни по отношению к социальной группе представители региональной власти» (так в приговоре написано).

Мне вот интересно, ИК-10 сегодня – тоже кузница патриотов? А еще мне интересно, где больше патриотов? Среди осужденных, отбывающих наказание? Или среди сотрудников колонии?

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