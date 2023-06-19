 

Мнение: Город патриотов

19.06.2023, 12:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На въезде в Менделеевск обновили стелу. Теперь гостей города встречает надпись: «Здесь живут патриоты».

А раньше на стеле был герб Менделеевска, со стременем и подковой. Местные краеведы рассказывают: «Этими элементами подчеркивается уважение к историческому прошлому района, в частности к наследию великого ученого – Дмитрия Ивановича Менделеева, который здесь работал и именем которого назван город Менделеевск…. Стремя и подкова заимствованы из фамильного герба рода Менделеевых….».

Инициировал замену глава района Радмир Беляев.

– ….мы решили, что каждый гость города должен знать, что здесь живут патриоты», — заявил глава.

Для меня же Менделеевск – это город, на окраине которого расположена колония ИК-10, в которую меня этапировали, когда приговорили к реальному срок у по ст.282 УК «за разжигание социальной розни по отношению к социальной группе представители региональной власти» (так в приговоре написано).

Мне вот интересно, ИК-10 сегодня – тоже кузница патриотов? А еще мне интересно, где больше патриотов? Среди осужденных, отбывающих наказание? Или среди сотрудников колонии?

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06 / Рупор кремлевской пропаганды: 70 лет назад были казнены Юлиус и Этель Розенберги

20.06 / Мнение: О драме украинского контрнаступления… Залужный, что с лицом?

20.06 / Мнение: Что мы возим из Лиссабона

20.06 / Главный дракон

20.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Когда связи не помогли

20.06 / Мнение: Нефтяной юанерубль, жизнь России под санкциями и переводы на Запад через Китай

20.06 / Мнение: Психострим – во вторник! Ура!

20.06 / “Сейчас папа работает, а мама красивая”: Анастасия Костенко о главных источниках дохода в семье, секрете популярности, реакции на комментарии, детях и планах

19.06 / Мнение: О тревожном звоночке для Украины… Что узнал Роман Абрамович?

19.06 / Сколько диверсии ни виться…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика