 

В WhatsApp скоро появится функция, позволяющая быстро общаться с техподдержкой

19.06.2023, 12:39, Разное
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WhatsApp тестирует новую функцию, которая позволит пользователям обращаться в службу технической поддержки из чата, без необходимости отправлять им электронное письмо. Об этом рассказал портал WABetaInfo.

В бета-версии для Windows аналогичная опция появилась в версии 2.2322.1.0. Теперь пользователи могут использовать “Кнопку “Связаться с нами”” прямо в чате. Надпись в окне появляется после нажатия кнопки “Связаться с нами”. Техподдержка также просит предоставить информацию об устройстве, чтобы быстрее решать проблемы.

Для тех, кто привык к традиционным формам общения, также есть возможность связаться с техподдержкой по электронной почте

.Эта функция доступна пользователям WhatsApp на iOS и Android. Неизвестно, когда она станет доступна для всех мессенджеров на Windows.


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