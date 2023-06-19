Минималистичный маникюр – главный тренд лета: ключевые тенденции и самые модные дизайны сезона

Минималистический маникюр – один из главных трендов лета 2023 года. Все больше людей выбирают простые дизайны, которые выглядят изысканно и одновременно элегантно. Пастельные оттенки лака подходят женщинам всех возрастов и идеально смотрятся на загорелой коже. Мы сделали подборку фотографий идей маникюра, которые вдохновят поклонниц минималистического дизайна.

Нюдовые оттенки

Один из самых классических и универсальных вариантов. Сочетается со всеми оттенками кожи – от «аристократической» бледности до бронзового загара.

Французский маникюр

Забудьте о классической белой линии и выберите более тонкий и нежный вариант в пастельных тонах.

Французский маникюр не теряет своей популярности и подходит для любого случая, поэтому будьте уверены, что вы не ошибетесь, отдав предпочтение уже полюбившемуся всем дизайну.

Маникюр в горошек

Маленький аккуратный горошек придает минималистическому маникюру игривую и веселую нотку. Это отличный вариант для девушек-подростков, которые любят экспериментировать с дизайном, но при этом не хотят делать акцент на своих ногтях.

Стилисты рекомендуют выбирать мягкие цвета и равномерно распределять горошек. К слову, такой дизайн можно легко воплотить самостоятельно в домашних условиях.

Диагональные линии

Добавьте изюминку своим ногтям с помощью диагональных линий контрастных цветов. Этот дизайн идеально подходит для тех, кто ищет сдержанный маникюр с немного более острыми краями.

Эффект мрамора

Мрамор — это элегантный и минималистичный дизайн. Он подойдет как женщинам, работающим в офисе, так и девочкам-подросткам.

Идея подобного маникюра неизменно привлечет внимание окружающих. Им захочется поближе рассмотреть дизайн.

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Черные детали

Черный лак можно использовать для того, чтобы добавить изящные детали ногтям. С его помощью можно создавать линии, точки или абстрактные формы для минималистического, но яркого дизайна.

Простор фантазии безграничен! Можно нанести геометрические узоры, силуэты людей или мультипликационных персонажей, буквы и любые другие символы. Все зависит от опыта мастера, который будет воплощать ваши идеи в жизнь.

Прозрачные ногти

Если вы предпочитаете натуральность, то выбирайте прозрачные ногти с легким мерцанием. Этот дизайн придаст вашим ногтям ухоженный и элегантный вид без добавления какого-либо дополнительного цвета. Такой дизайн в любой обстановке смотрится очень выигрышно и подчеркивает природную красоту ногтей своей обладательницы.

«Металлический» маникюр

Выберите металлический оттенок, например, золотой или серебряный, и нанесите его на один ноготь в качестве акцента. Это придаст маникюру нотку гламура, но при этом дизайн не будет слишком кричащим. Также можно комбинировать прозрачную основу с металлическими деталями.

Геометрические детали

Геометрические узоры используются мастерами маникюра для создания элегантного и современного дизайна. Он может быть монохромным или ярким – не бойтесь экспериментировать с цветами. Например, очень привлекательно выглядит идея сочетания нюдовой основы с золотыми деталями.