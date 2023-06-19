Однотонные летние наряды, которые смотрятся дорого за счет хорошего кроя и ткани

Знаменитости зачастую появляются на людях в базовых вещах, без логотипа известного бренда, но при этом выглядят неукоснительно стильно. Комплекты монохромной одежды выручают в любой ситуации и подходят практически для каждого случая. “Тихая роскошь” – подходящее название для стиля, который не бросается в глаза, но при этом оттеняет красоту и достоинство своего владельца. Однотонные, роскошные летние наряды впишутся в гардероб любой модницы.

Спокойные цвета и хороший покрой

“Тихая роскошь” — это возможность наслаждаться элегантной и утонченной одеждой, которая стоит дороже из-за качественных материалов и мастерства покроя, а не кричащего дизайна. Эта одежда, как правило, объединяет комфорт и стиль вместо того, чтобы жертвовать одним ради другого. Этот стиль также можно считать разновидностью минимализма нового века:

Приоритет отдается основам премиум-класса: простым, нейтрального цвета и универсальным. Речь идет о том, чтобы сосредоточиться на меньшем количестве вложений и осознанных покупках.

Итак, можно сказать, что приверженность этой моде – это привычка ценить более изысканную и в то же время удобную одежду, но без необходимости демонстрировать известный бренд.

Почему направление стало актуальным

Оно не является чем-то новым. Новый виток популярности стал возможен благодаря поп-культуре. Когда кумиры щеголяют в культовых нарядах, невозможно не обратить на них внимания.

“Тихая роскошь” уделяет приоритетное внимание высококачественной и долговечной одежде. Вместо того чтобы забивать свой гардероб десятками дешевых вещей, лучше собрать несколько базовых комплектов, которые вам действительно подходят. Создатели фокусируются на вещах, неподвластных времени, не следуя временным тенденциям. Как правило, вещи имеет более высокую цену, что, к сожалению, означает, что не все могут себе это позволить.

“Тихая роскошь” и классика

Несмотря на схожесть, они не всегда пересекаются:

В большинстве случаев классическая одежда демонстрирует актуальные логотипы или привлекающий внимание дизайн. “Тихая роскошь” – это противоположность. Классика часто жертвует комфортом в пользу стиля. “Тихая роскошь” обычно сочетает в себе мягкие материалы и удобный дизайн с неподвластной времени атмосферой. Многие бренды класса люкс на самом деле используют те же ткани, что и более дешевые бренды. Хотя это не всегда данность, “тихая роскошь” – это приверженность дорогим, натуральным материалам.

“Тихая роскошь” и мода на все времена

Они имеют много общего, поэтому какие-то делали перекликаются и с классикой.

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Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника Предпочтение отдается неподвластному времени, но современному дизайну, а не эфемерным тенденциям. Потребителей поощряют вкладывать деньги в меньшее количество более качественной одежды, которая на самом сделана на совесть, чтобы прослужить долго Многие бренды класса люкс используют более экологичные материалы. Благодаря высококачественным материалам и мастерству изготовления одежда, как правило, дороже, чем рядовые бренды.

Но эти вещи точно стоят свою цену. В них удобно и комфортно, в них не нужно пытаться создать образ, они сделают это самостоятельно. И наконец, несмотря на отсутствие броских логотипов, вкус владельца такой одежды будет виден каждому.

Итак, что означает эта тенденция для каждого из нас

Вы не должны относиться к “тихой роскоши” как к тренду. Практически любая одежда может подходить под этот стиль, если она выполнена в спокойных тонах, хорошо пошита и подходит человеку по индивидуальному стилю. Никогда не забывайте о том, что одежда может быть сколько удобно красивой, но совершенно не вашей. И в этом случае человеку будет в ней неудобно.

Как наслаждаться тихой роскошью

Этот тренд подходит для тех, кто придерживается правильного образа жизни. “Тихая роскошь” не для всех. Для этого нужно иметь собственный стиль, уметь придерживаться его при выборе одежды, обуви и аксессуаров. Вы не должны заставлять себя любить этот стиль только потому, что это популярно прямо сейчас и имеет некоторые преимущества.

На самом деле, если одежда не соответствует вашим предпочтениям и фирменному стилю, вы, вероятно, устанете от нее и в конечном итоге выбросите ее. Точно так же, как это происходит с любыми быстротечными тенденциями. Мы рекомендуем исследовать и инвестировать в наряды только в том случае, если вам искренне нравится внешний вид и ощущение самого себя в этой одежде.

Заключение

Сосредоточьтесь на качестве, а не на количестве. Подготовьте небольшую подборку высококачественных предметов туалета, которые вы можете носить с большинством из ваших нарядов. Таким образом, вы сможете использовать их для создания самых разных образов, от более элегантных до повседневных. Конечно, цена на такую одежду высока, и многие считают, что гораздо лучше купить несколько вещей и создавать на их основе большее количество удачных сочетаний. Но по факту это оказывается не нужно. Несколько хороших брюк, пиджак или жилет, юбка, пара блузок и утепленных кофточек – все, что нужно.