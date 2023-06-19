 

Как защитить дачу от диких зверей

19.06.2023, 11:40, Разное
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Дачники постоянно сталкиваются с дикими животными, которые то и дело норовят проникнуть на участок. Лисы и бездомные собаки нападают на животных, а птицы клюют ягоды. Однако защитить свою недвижимость от вредителей вполне возможно – существует несколько способов.

Строим “крепостную стену” в виде сплошного забора на фундаменте. Иногда дачники пытаются сэкономить и оставляют в ограждении щели на полдоски, которые вполне успешно пользуются мелкие звери.

Впрочем, даже если не оставить зазоров в заборе, норные животные могут сделать подкоп. Радикальный метод борьбы – фундамент толщиной от 15 сантиметров, залитый на глубину до 50 сантиметров. Лисы его не возьмут.

Второй способ проще. На глубину полметра устанавливается лист шифера, который становится продолжением забора. Он крепится к секции забора. Ров засыпается на 40 сантиметров, на землю кладется еще один лист шифера, но уже перпендикулярно забору, оставшаяся часть засыпается.

Особенно этот способ полезен для защиты курятника. Животное постоянно будет упираться в шифер и не сможет сделать подкоп. Но лучше всего параллельно усилить сетку-рабицу снизу сварной сеткой, чтобы уменьшить размер ячеек.

Также очень важно закрывать зазоры под воротами или калиткой. Чаще всего дачники оставляют их специально, чтобы зимой снег не мешал открытию-закрытию. Однако щелями могут воспользоваться вредители.


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