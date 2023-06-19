На юго-востоке Москвы загорелась крыша ЦРМЗ
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
На юго-востоке Москвы на территории ЦРМЗ произошел пожар. По предварительным данным, загорелась крыша цеха, находящегося на реконструкции.
Площадь и причины уточняются. Пожару присвоен первый ранг, сообщает телеканал “360”. Горит 100 квадратов кровли. Люди из здания эвакуированы. Известно, что четырехэтажное здание находится на реконструкции. Сотрудники МЧС выехали на место инцидента.
Смотреть комментарии → Комментариев нет