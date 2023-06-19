 

На юго-востоке Москвы загорелась крыша ЦРМЗ

19.06.2023, 11:40, Новости дня
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На юго-востоке Москвы на территории ЦРМЗ произошел пожар. По предварительным данным, загорелась крыша цеха, находящегося на реконструкции.

Площадь и причины уточняются. Пожару присвоен первый ранг, сообщает телеканал “360”. Горит 100 квадратов кровли. Люди из здания эвакуированы. Известно, что четырехэтажное здание находится на реконструкции. Сотрудники МЧС выехали на место инцидента.


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