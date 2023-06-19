На юго-востоке Москвы загорелась крыша ЦРМЗ

На юго-востоке Москвы на территории ЦРМЗ произошел пожар. По предварительным данным, загорелась крыша цеха, находящегося на реконструкции.

Площадь и причины уточняются. Пожару присвоен первый ранг, сообщает телеканал “360”. Горит 100 квадратов кровли. Люди из здания эвакуированы. Известно, что четырехэтажное здание находится на реконструкции. Сотрудники МЧС выехали на место инцидента.