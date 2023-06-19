 

Народные приметы на 20 июня 2023 года: что можно и нельзя делать в Федотов день

19.06.2023, 11:36, Разное
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20 июня Русская Православная Церковь отмечает память священномученика Феодота Анкирского, благодаря которому этот день получил название Федот Урожайник. Также в этот день память более 40 православных подвижников и Собора Иваново-Вознесенских святых. Одним из наиболее известных новомучеников и исповедников Русской Церкви является священномученик Андроник (Никольский), архиепископ Пермский и Соликамский.

Что можно делать 20 июня 2023 года

В народном календаре 20 июня известен как Федотов день, также известен как Федот Урожайник или Навозник. В дни Федота в старину начинали купаться, так как больше не опасались, что произойдет что-то плохое. Люди также следили за погодой и начинали вычищать навоз из скотных дворов, уважая землю. Рыбаки опускали первую пойманную рыбу в водоем, чтобы улов был удачным.

Что нельзя делать 20 июня 2023 года 

В то же время в день Федота нельзя было ссориться и ругаться, чтобы не навлечь несчастья. Также не следовало делиться своими планами, так как они могли не сбыться, и не жаловаться на судьбу.

Народные приметы 20 июня 2023 года 

Приметы погоды на 20 июня гласят, что если на Федота будет тепло, то ожидается хороший урожай ржи, а дождь может негативно повлиять на налив колоса. Если в радуге больше красного цвета, то подует ветер. Если гром громко гремит, то непогода затянется надолго и может пойти град. Если же лягушки вечером квакают громко, то ожидается хорошая погода.


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