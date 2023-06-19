 

Медведев анонсировал конкурс проектов по затоплению Лондона

19.06.2023, 11:33, Разное
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале объявил о старте всероссийского конкурса «Лондон, гуд бай».

Война в УкраинеПодписчики экс-президента могут присылать свои проекты по уничтожению столицы Великобритании до конца июня, после чего будут выбраны лучшие варианты.

– Веками британцы плетут козни против нашей прекрасной Родины. Ещё классик писал, что «англичанка гадит». Настал час превратить Лондон в Атлантиду и наконец-то затопить этот город содома, русофобии и разврата, – написал Медведев.

Согласно условиям конкурса, принять в нём участие могут граждане России и других дружественных стран старше 14 лет. Автор лучшего проекта получит ценный приз – планшетный ПК отечественного производства и 100 тысяч рублей.

Список победителей будет опубликован в Telegram-канале Медведева 14 июля 2023 года, а в августе в исторических парках «Россия – моя история» будут открыты тематические выставки, посвящённые грядущему затоплению Лондона.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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