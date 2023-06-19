 

Генеральная прокуратура и Минифин рассматривают возможность введения налога на побочные продукты добычи драгоценных металлов

19.06.2023, 11:20, Новости дня
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Генеральная прокуратура предложила ввести налог на добычу драгоценных металлов и побочных продуктов, извлекаемых из других руд. Известия сообщают, что Министерство финансов поддержало эту идею. По оценкам Владимира Чернова из Freedom Finance Globals, это может пополнить бюджет на 80-105 миллиардов рублей.

В письме, подписанном заместителем министра финансов Алексеем Сазановым, министерство заявило о поддержке этой инициативы. Там рассказали “Известиям”, что работают над совершенствованием процесса исчисления и уплаты налога на добычу полезных ископаемых при добыче сложных многокомпонентных руд, в том числе содержащих драгоценные металлические элементы. Министерство намерено провести дискуссию с представителями делового мира и заинтересованными ведомствами.

Эксперты пояснили, что по закону налогом облагается только добыча полезных ископаемых, имеющая лицензию. В отношении драгоценных металлов, добытых из отходов и отвалов, применяется льготная ставка налога на добычу полезных ископаемых в размере ноль процентов. Георгий Остапкович является директором Центра конъюнктурных исследований НИИ ИСИЭЗ. Он говорит, что некоторые компании могут рассчитывать на большие объемы такого попутного производства.


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