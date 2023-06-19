Льняные шорты – самый модный элемент одежды летом 2023 года: идеи образов с ними

Льняные шорты – самый настоящий тренд лета, который помогает создать стильный образ и при этом дает возможность чувствовать себя комфортно. Такая одежда сейчас в моде, и вместе с ней можно сочетать множество различных нарядов.

Шикарный и практичный лен — это основная ткань для теплой погоды, которая обеспечивает комфорт при носке. Поскольку это супердышащая ткань, льняные шорты — идеальный выбор для лета. Отправляетесь по делам, идете в офис или посещаете торжественное мероприятие, такой наряд станет отличным вариантом для любого случая.

Льняные шорты можно легко подобрать абсолютно каждой девушке, так как они представлены в широком разнообразии стилей. Можно выбрать более короткие или длинные модели, свободный или зауженный силуэт, а также любой цвет, который больше всего нравится. Этот наряд можно легко сочетать с чем угодно, от простой футболки до блейзера и создавать образы, которые будут привлекать внимание все лето. Вот несколько очень хороших идей.

Сочетать с льняным пальто

Летние наряды не обязательно должны быть простыми. Длинное летнее пальто из льна поможет мгновенно украсить образ, особенно если выбирать однотонный наряд и подобрать оттенок шорт к пальто. В жаркие летние дни стоит выбирать пальто без рукавов.

Красивый льняной наряд будет излучать элегантность, и все, что нужно сделать, – это добавить свои любимые кожаные аксессуары. Однако при этом важно убедиться, что они сочетаются по цвету, и при этом они должны быть немного темнее, чем цвет одежды, чтобы выделить аксессуары. Украшения должны быть изящными, чтобы завершить минималистскую атмосферу.

С льняным жилетом

Один из самых простых способов стилизовать льняные шорты и при этом выглядеть действительно стильно, красиво и эффектно — это сочетать их с льняным жилетом.

Этот наряд идеально подходит для создания модных летних образов, требующих минимальных усилий. Стоит добавить сумку через плечо и повседневную обувь, чтобы создать изысканный повседневный образ, а также дополнить его солнцезащитными очками и милыми украшениями. Чтобы создать образ, который идеально подходит для летнего торжественного мероприятия, стоит надеть туфли на высоком каблуке, например, обувь на танкетке или туфли-лодочки с острым носком, и взять кожаный клатч.

С льняной рубашкой

Чтобы быстро и легко создать летний образ, стоит сочетать льняные шорты с соответствующей рубашкой такого же цвета. Желательно выбирать оттенок в зависимости от создаваемого стиля.

С нейтральными оттенками можно получить более классический стиль. Отличным решением станут такие тона, как слоновая кость и серо-коричневый, а более яркие цвета помогут создать более игривый образ.

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Стоит выбрать рубашку оверсайз и носить ее расстегнутой, чтобы создать непринужденный шикарный образ. Дополнить все это можно симпатичным укороченным топом или бралеттом и подобрать аксессуары по цвету.

Белый наряд

Белый цвет не только хорошо выглядит, но и отражает солнце, поэтому ткань одежды не так сильно поглощает тепло. Стоит надеть красивые льняные шорты и соединить их с топом, чтобы создать идеальный наряд.

Рубашка оверсайз — очень хороший выбор, но можно также надеть любой топ. Дополнить все это можно белыми аксессуарами и украсить образ массивными украшениями или головным убором.

С эффектным топом

Если хочется создать действительно роскошный образ, то льняные шорты станут отличным решением.

Лен — это ткань, которая поможет придать нотку элегантности. Можно красиво сочетать свои льняные шорты нейтрального цвета с визуально интересными топами. Это позволит добавить глубины общему образу.

Топы с вырезом лодочкой и с открытыми плечами, а также вязаные топы на бретелях — все это смотрится просто великолепно. Кожаные шлепанцы и кожаная сумка через плечо станут хорошими аксессуарами, так же как и украшения из жемчуга и золота.

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С топом с баской

Такой наряд снова возвращается в моду, и его можно красиво сочетать с льняными шортами. Лучше всего выбрать топ с баской, который соответствует оттенку шорт.

Дополнить все это можно кожаными аксессуарами для создания стильного повседневного образа. Для торжественного мероприятия стоит выбрать небольшую сумку и туфли на каблуках.

С простой футболкой

Сочетание простой футболки с льняными шортами может показаться немного простым. Но это идеальное решение для демонстрации собственного стиля в летний сезон.

Льняные шорты нейтрального оттенка и однотонная футболка оверсайз помогают создать великолепный сдержанный образ. Стоит добавить свои любимые украшения, большие солнцезащитные очки и плетеную корзину. В качестве обуви можно выбрать как кроссовки, так и сандалии. Все это стоит дополнить ремнем с большой пряжкой.

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С модными аксессуарами

Яркие цвета теплых оттенков лучше всего подходят для жарких летних дней. Красиво смотрятся такие тона, как кораллово-красный, тигровый оранжевый и сливово-фиолетовый.

Дополнить все это можно массивными серебряными или золотыми украшениями, чтобы придать изюминку образу. Также стоит добавить солнцезащитные очки.

Деловой кэжуал

Чтобы создать красивый образ, стоит сочетать вместе с шортами льняной блейзер. Также отличным выбором станет льняной жилет или топ без рукавов.

Чтобы добавить игривости в общий образ, стоит выбрать яркий блейзер, который будет сочетаться с остальными оттенками наряда.

С сапогами по колено

Пара кожаных сапог по колено более темного цвета создаст красивый контраст с легкой льняной тканью.

Также стоит выбрать темный топ и большую кожаную сумку соответствующего темного оттенка. Добавить несколько многослойных ожерелий и массивных сережек, чтобы создать рок-н-ролльный образ.

С топом с длинными рукавами

Летние ночи могут быть прохладными, но все равно можно носить льняные шорты. Стоит сочетать их с топом с длинными рукавами. Чтобы создать цветовой блок, нужно выбрать более темные шорты и светлый топ, или наоборот. Также отлично будет смотреться монохромный образ.

Кожаные аксессуары являются обязательными, как и простые украшения. Кожаный ремень поможет добавить изюминку в образ.