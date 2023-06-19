Заботимся о здоровье рук после 40 лет: исключаем продукты с “пустыми” калориями и не только

Перешагнув сорокалетний рубеж, люди замечают, что состояние их здоровья и физическая форма начинают меняться. Конечно, процесс старения происходит постепенно. Но некоторые явления уже становятся заметными в сорокалетнем возрасте. Мускулы быстрее устают, медленнее восстанавливаются после нагрузок. Чтобы держать себя в форме, нужно прилагать больше усилий, чем в молодости. Каких привычек стоит избегать, чтобы сохранить красоту и здоровье рук после 40?

Неправильное положение тела за рабочим столом

Сидячая работа, как известно, плохо отражается на состоянии здоровья. В том числе оказывает негативное влияние на мускулы, утомляет их.

Если человек целыми днями сидит за рабочим столом в одном положении, у него перенапрягаются пальцы, локти, запястья.

Чтобы избежать неприятных ощущений и проблем с суставами в пожилом возрасте, необходимо выбирать правильную позу во время работы. И периодически менять положение тела.

Слишком частое использование мобильного телефона

Гаджеты прочно вошли в жизнь современных людей. Без электронных устройств, к сожалению, сегодня обойтись нельзя. Однако медики советуют по возможности сократить время их использования после сорока. Если человек в течение нескольких часов держит в руках мобильный телефон, запястья, пальцы и другие области этой части тела перенапрягаются.

Это приводит к возникновению болевых ощущений. Сократив время использования мобильного телефона, человек улучшит общее самочувствие и в частности здоровье рук.

Неправильная техника выполнения упражнений

Находясь в тренажерном зале, люди не всегда занимаются правильно.

Например, некоторые перегружают мускулы, поднимая гантели с чересчур большим весом. Или тренируются стоя, хотя в сидячем положении нагрузка на суставы и мускулы снижается, и вероятность повреждений гораздо меньше. Ошибки при выполнении упражнений касаются не только посетителей тренажерного зала. Те, кто занимается спортом, предполагающим высокую нагрузку на руки (например, теннисом), тоже должны внимательно следить за техникой выполнения движений. Соблюдение правил снизит вероятность травм, перегрузок и дискомфорта в области рук.

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Злоупотребление тренажерами, предназначенными для рук

Эта ошибка приводит к перенапряжению мускулатуры, мешает мышцам восстановиться.

И даже может спровоцировать травмы. Поэтому важно чередовать тренажеры для рук с другими видами физической активности во время занятий. Равномерно распределять нагрузку на разные виды мускулатуры рук, время от времени делая перерывы. И не ставить для себя труднодостижимых целей. Нагрузки должны быть посильным, не вызывать особого дискомфорта.

Отсутствие упражнений на растяжку

После сорока лет этот аспект физической активности становится особенно важным. Многие проводят целые часы и даже дни в одном положении, за рабочим столом, за рулем автомобиля, за экраном мобильного телефона. Это плохо влияет на состояние мускулатуры рук, делает мышцы менее гибкими. Во время тренировок важно уделять достаточно внимания упражнениям на растяжку, равномерно распределяя нагрузку на разные виды мускулов.

Продукты с “пустыми” калориями

Злоупотребление такой пищей, как известно, плохо сказывается на общем состоянии здоровья.

Особенно после сорока лет, когда обмен веществ постепенно замедляется. Неправильное питание приводит к набору лишних килограммов. И делает мышцы, в частности, мускулы рук, дряблыми и некрасивыми. Поэтому после сорока лет употребление полуфабрикатов, фаст-фуда и других продуктов с искусственными добавками необходимо свести к минимуму. И строго следить за калорийностью рациона, не превышая установленных норм.

После 40 лет можно сохранить здоровье и оставаться в хорошей форме. Но это реально только для тех, кто следит за собой и выполняет рекомендации специалистов.