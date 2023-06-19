 

Собянин: Калужское направление почти готово к запуску МЦД-4

19.06.2023, 10:24, Новости дня
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К запуску четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) подготовлено 15 станций из 16. Осталось провести работы на Солнечной, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

“На Солнечной частично меняем плиты перекрытий на платформах и покрытие, красим навесы, устанавливаем динамические табло, стойки SOS и громкоговорители, укладываем тактильную плитку для удобства слабовидящих”, – рассказал градоначальник.

На реконструированных станциях оборудовали платформы с навесами, разноуровневые переходы, лифты с эскалаторами, информационные табло. Рядом с некоторыми появились перехватывающие парковки.

Западный радиус МЦЦ-4 является первым направлением с полностью обновленной инфраструктурой, отметил мэр.

Пассажиров четвертого диаметра будут перевозить трехдверные “Иволги”. Составы производят на заводе в Твери.

Первые два Московских центральных диаметра открылись в 2019 году. Они связали подмосковные города Лобня и Одинцово, Подольск и Нахабино. Пассажиры экономят значительные средства на поездках.


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