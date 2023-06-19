AR-шлем Apples будет лучше работать с iPhone 15 благодаря новому чипу

В iPhone 15 будет установлен обновленный чип UWB для поддержки сверхширокополосной связи. По словам Мин-Чи Куо из 9to5Mac, это необходимо для более глубокой интеграции с Vision Pro, гарнитурой дополненной реальности.

U1 – это текущий чипсет UWB. Куо утверждает, что новая версия чипа будет работать более эффективно и надежно. Аналитик заявил, что “iPhone 15, скорее всего, получит обновленный UWB-процессор, который будет основан не на 16-нм, а на 7-нм более совершенном техпроцессе, что позволит увеличить производительность и снизить энергопотребление”.

С тех пор чип U1 появился в каждом телефоне Apple. Чип U1 также присутствует в AirTag, Apple Watch Series 6 или более новых моделях, а также в HomePod Mini, HomePod второго поколения и последних AirPods Pro. Он необходим для функций Find My и AirDrop. Куо отметил, что U1 сыграет важную роль в интеграции гарнитуры Vision Pro с другими гаджетами Apple.