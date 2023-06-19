Защита детей и 25-й кадр – россияне объяснили, почему поддерживают запрет YouTube

Иностранный видеохостинг YouTube должен быть немедленно запрещён в России – об этом заявили респонденты, опрошенные съёмочной группой Первого канала.

Журналисты поинтересовались мнением обыкновенных прохожих и узнали о широкой поддержке этой идеи. Граждане уверены, что от сервиса исходят многочисленные опасности, причём прежде всего для детей.

– Если все будут смотреть в эти «тубы», некому будет работать, – говорит жительница Можайска Зинаида Куклина. – Я знаю, о чём говорю, я тридцать два года на швейной фабрике работала. Там ты не «туб» смотришь, там смены по восемь часов, два перерыва по десять минут. Вот так.

– Через YouTube американцы оболванивают людей, – подтверждает житель Краснодара Николай Гапонин. – Технология та же, что и в телевизоре: 25-й кадр вставляют. Были исследования, это факт уже. Весь мир знает. Посмотрите на YouTube расследование, канал называется «Тайны Ацтекской Руси. Люди против рептилий».

– Почему никто не думает про детей? Надо защитить детей, – считает Мария Михайлова из Новокузнецка. – Они в свои гаджеты смотрят, а потом мечтают быть рэкетирами, новыми русскими, вот этими всеми. Целое поколение со сбитыми ориентирами.

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