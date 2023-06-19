 

Защита детей и 25-й кадр – россияне объяснили, почему поддерживают запрет YouTube

19.06.2023, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Иностранный видеохостинг YouTube должен быть немедленно запрещён в России – об этом заявили респонденты, опрошенные съёмочной группой Первого канала.

Журналисты поинтересовались мнением обыкновенных прохожих и узнали о широкой поддержке этой идеи. Граждане уверены, что от сервиса исходят многочисленные опасности, причём прежде всего для детей.

– Если все будут смотреть в эти «тубы», некому будет работать, – говорит жительница Можайска Зинаида Куклина. – Я знаю, о чём говорю, я тридцать два года на швейной фабрике работала. Там ты не «туб» смотришь, там смены по восемь часов, два перерыва по десять минут. Вот так.

– Через YouTube американцы оболванивают людей, – подтверждает житель Краснодара Николай Гапонин. – Технология та же, что и в телевизоре: 25-й кадр вставляют. Были исследования, это факт уже. Весь мир знает. Посмотрите на YouTube расследование, канал называется «Тайны Ацтекской Руси. Люди против рептилий».

– Почему никто не думает про детей? Надо защитить детей, – считает Мария Михайлова из Новокузнецка. – Они в свои гаджеты смотрят, а потом мечтают быть рэкетирами, новыми русскими, вот этими всеми. Целое поколение со сбитыми ориентирами.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06 / Рупор кремлевской пропаганды: 70 лет назад были казнены Юлиус и Этель Розенберги

20.06 / Мнение: О драме украинского контрнаступления… Залужный, что с лицом?

20.06 / Мнение: Что мы возим из Лиссабона

20.06 / Главный дракон

20.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Когда связи не помогли

20.06 / Мнение: Нефтяной юанерубль, жизнь России под санкциями и переводы на Запад через Китай

20.06 / Мнение: Психострим – во вторник! Ура!

20.06 / “Сейчас папа работает, а мама красивая”: Анастасия Костенко о главных источниках дохода в семье, секрете популярности, реакции на комментарии, детях и планах

19.06 / Мнение: О тревожном звоночке для Украины… Что узнал Роман Абрамович?

19.06 / Сколько диверсии ни виться…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика