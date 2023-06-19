 

В каких случаях можно лишиться недвижимости по завещанию

19.06.2023, 9:05, Разное
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Многие граждане уверены, что завещание на сто процентов гарантирует, что недвижимость будет унаследована после смерти ее собственника. Однако российское законодательство предусматривает случаи, когда документ может быть оспорен в суде при наличии заинтересованных третьих лиц.

В судебной практике текущего года можно найти любопытный случай. Москвичка сильно болела, поэтому составила завещание на недвижимость и банковские счета на свою дочь. Однако женщина не учла, что ее отец все еще жив и по закону может претендовать на имущество дочери.

После смерти женщины дед и внучка начали судиться за наследство. На стороне внучки было завещание, а на стороне деда – закон. Суд вынес решение в его пользу: мужчина получил свою долю в имуществе дочери.

Почему завещание не было исполнено в полном объеме? Дело в том, что законодательство РФ гарантирует детям, пенсионерам и даже гражданам предпенсионного возраста долю в имуществе близких родственников.

По словам адвоката, Александра Инютина, претендовать на недвижимость покойных родственников могут все, кто формально признан нетрудоспособным. Он также подчеркнул, что суд может не делить имущество на два объекта, а обязать наследника по завещанию, то есть дочь покойной выплатить компенсацию своему деду.


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