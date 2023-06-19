 

Новое предупреждение о вирусе для пользователей iPhone

19.06.2023, 8:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Apple AirDrop и другие технологии беспроводной передачи данных могут быть использованы хакерами для доставки нежелательного или вредоносного контента на устройства пользователей. Борис Лопатин – старший следователь “МегаФона” по расследованию инцидентов, связанных с мошенничеством. Он пояснил об этом в интервью РИА Новости.

Лопатин предостерег от использования AirDrop для обмена данными в общественных местах с устройств Apple. Он также предупредил о рисках, с которыми могут столкнуться пользователи Android, поскольку они могут получать файлы по беспроводной связи таким же образом. Чтобы ограничить доступ к AirDrop, он рекомендовал включить на устройстве настройку “Только контакты”. Эксперты также напомнили пользователям об отключении автоматического подключения к Wi-Fi, чтобы избежать подключения к незащищенным сетям, которые могут контролироваться мошенниками. Эксперт предостерег от использования публичного Wi-Fi для проведения финансовых операций или входа в социальные сети, особенно без пароля. Это может привести к утечке конфиденциальной информации. Для таких целей лучше использовать домашний или мобильный интернет.

Лопатин говорит, что безопаснее подключаться к точкам доступа Wi-Fi, которые авторизованы и имеют механизмы шифрования WPA/WPA2. Это защитит данные пользователя. Лопатин также рекомендовал пользователям использовать только те сайты, которые имеют цифровой сертификат HTTPS. Это стандартное соединение безопасности для любого сайта.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06 / Рупор кремлевской пропаганды: 70 лет назад были казнены Юлиус и Этель Розенберги

20.06 / Мнение: О драме украинского контрнаступления… Залужный, что с лицом?

20.06 / Мнение: Что мы возим из Лиссабона

20.06 / Главный дракон

20.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Когда связи не помогли

20.06 / Мнение: Нефтяной юанерубль, жизнь России под санкциями и переводы на Запад через Китай

20.06 / Мнение: Психострим – во вторник! Ура!

20.06 / “Сейчас папа работает, а мама красивая”: Анастасия Костенко о главных источниках дохода в семье, секрете популярности, реакции на комментарии, детях и планах

19.06 / Мнение: О тревожном звоночке для Украины… Что узнал Роман Абрамович?

19.06 / Сколько диверсии ни виться…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика