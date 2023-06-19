Новое предупреждение о вирусе для пользователей iPhone

Apple AirDrop и другие технологии беспроводной передачи данных могут быть использованы хакерами для доставки нежелательного или вредоносного контента на устройства пользователей. Борис Лопатин – старший следователь “МегаФона” по расследованию инцидентов, связанных с мошенничеством. Он пояснил об этом в интервью РИА Новости.

Лопатин предостерег от использования AirDrop для обмена данными в общественных местах с устройств Apple. Он также предупредил о рисках, с которыми могут столкнуться пользователи Android, поскольку они могут получать файлы по беспроводной связи таким же образом. Чтобы ограничить доступ к AirDrop, он рекомендовал включить на устройстве настройку “Только контакты”. Эксперты также напомнили пользователям об отключении автоматического подключения к Wi-Fi, чтобы избежать подключения к незащищенным сетям, которые могут контролироваться мошенниками. Эксперт предостерег от использования публичного Wi-Fi для проведения финансовых операций или входа в социальные сети, особенно без пароля. Это может привести к утечке конфиденциальной информации. Для таких целей лучше использовать домашний или мобильный интернет.

Лопатин говорит, что безопаснее подключаться к точкам доступа Wi-Fi, которые авторизованы и имеют механизмы шифрования WPA/WPA2. Это защитит данные пользователя. Лопатин также рекомендовал пользователям использовать только те сайты, которые имеют цифровой сертификат HTTPS. Это стандартное соединение безопасности для любого сайта.