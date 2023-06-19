 

Сунак попросит у бизнесменов средств для восстановления экономики Украины

19.06.2023, 8:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Изданию The Independent стало известно, о чём премьер-министр Великобритании Риши Сунак будет разговаривать с бизнесменами, которые соберутся на конференции по восстановлению экономики Украины. В частности, он намерен призвать частный сектор к активному участию в переустройстве украинской экономики.


AP

Риши Сунак призовёт бизнесменов и инвесторов усилить поддержку Украины для восстановления экономики страны в «соответствии с храбростью Украины на поле боя», пишет The Independent. По данным издания, премьер-министр Великобритании планирует обратиться на эту тему к участникам конференции по восстановлению Украины, на которую на следующей неделе в Великобританию приедут более тысячи иностранных высокопоставленных лиц из 61 государства.

Сунак намерен призвать частный сектор помочь Украине восстановиться, чтобы создать «финансово более сильную, технологически развитую Украину». Премьер-министр будет выступать за более инновационную поддержку страны, которая активно развивалась в мировой IT-индустрии до 2022 года. В частности, в офисе премьер-министра сообщили, что одна из инициатив, о которой объявят на саммите, — это цифровая платформа для связи украинского бизнеса с глобальными компаниями. Великобритания также собирается запустить фонд, посвящённый развитию зелёной энергетики на Украине, в размере £10 млн.

Судя по материалам издания, Сунак скажет: «Храбрость Украины на поле боя должна сочетаться с участием частного сектора в восстановлении и переустройстве страны. Украина снова и снова показывала свою способность быстро вводить инновации и проявлять креативность, и я знаю, что то же самое будет и в вопросе её восстановления».

По мнению Сунака, российская спецоперация «разрушила бизнес и средства к существованию по всей стране, но не уничтожила изобретательность или решимость украинского народа. Финансово более сильная, технологически развитая Украина укрепит свою способность оттеснить Россию за пределы своих границ и построить более светлое будущее для суверенной и современной Украины будущего».

Среди участников саммита также будут руководители компаний и глобальные инвесторы. Виртуальное участие в мероприятии примет президент Украины Владимир Зеленский, ожидается также выступление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и госсекретаря США Энтони Блинкена, отмечает The Independent.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06 / Собянин открыл в Даниловском районе поликлинику после реконструкции

20.06 / Дай ума: у могилы основателя “Что? Где? Когда?” Ворошилова молят о помощи

20.06 / Предприниматели смогут организовать площадку для мероприятий в парке “Кузьминки-Люблино”

20.06 / Богатые и бедные: статистика доходов по регионам России вызывает опасения

19.06 / Le Figaro – Пекин назвал Тайвань «главной угрозой» в отношениях с Вашингтоном

19.06 / В Госдуме заговорили о возврате переходов на летнее время: зачем, и примут ли законопроект

19.06 / “Прививки не защищают”: врач о побочном эффекте коронавируса

19.06 / От сторожа до мужа Наташи Королевой: как Тарзан пришел к успеху и славе

19.06 / Назван самый опасный день недели

19.06 / “На детях звезд природа отдыхает”: Михаил Ширвиндт не оправдал надежд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика