На озере Лох-Несс турист заснял большое темное пятно, которое двигалось, словно под водой плыло что-то огромное

Туристы из Франции Этьен Кэмел и его жена Элиан приехали на днях в Шотландию, а точнее в район озера Лох-Несс, где обитает загадочный водяной монстр по кличке Несси.

В тот день они находились на западной стороне озера, у деревни Инвермористон, снимая живописные окрестности на смартфоны, когда Этьен вдруг заметил на воде что-то темное и довольно большое:

“Это было довольно странно. Я человек науки, поэтому я никогда не верил в то, что Лох-несское чудовище это какое-то доисторическое животное. Но когда я делал фотографии, я увидел эту длинную-предлинную тень. Я позвал свою жену, и тут мы увидели, что тень движется.

Я подумал, может быть, это тень от облака, но там не было ни облаков, ни лодок, ни скал. Были небольшие волны, как будто там что-то плыло. Объект был 15-20 м в длину и находился примерно в 150 метрах от нас. Это выглядело странно, а затем он исчез.

Мы не могли сказать, было ли это животное, но что-то точно двигалось под водой. Я никогда раньше не видел подобного в озерах – а у нас их много там, где мы живем”.

Первые истории о Несси появились в британской прессе в 1933 году после того как женщина по фамилии Макгарви увидела высунувшуюся из воды крупную темную фигуру. Последующие очевидцы описали это существо как похожее на древнего водяного ящера плезиозавра.

На самом деле легенды о монстре озера Лох-Несс уходят в глубину веков и перекликаются с шотландскими легендами о келпи – “водяных лошадях”, которые затаскивают людей в воду и убивают их.

Большинство современных ученых, конечно же, не верят в Несси и считают, что в Лох-Несс, возможно водятся либо очень крупные угри, либо большие рыбы вроде сомов, или же за Несси люди принимают иногда заплывающих в озеро тюленей.